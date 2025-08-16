◇MLB ドジャース 3-2 パドレス(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

1ゲーム差の1位パドレスを追う、2位ドジャース。首位攻防の直接対決となる3連戦初戦は、1点差の接戦となるもドジャースに軍配があがりました。

試合は2回に動きます。ドジャースの先発クレイトン・カーショー投手は、この回も順調に2アウトまで持ち込むも、パドレスのラモン・ロレアノ選手に一発を浴びます。2球目のカーブをとらえた打球はそのままレフトポールを直撃。悔しい先制ソロを献上しました。

しかし3回、ドジャース打線が反撃。連打で無死1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったミゲル・ロハス選手はバントに失敗するも、打ち上げた打球をパドレスのマニー・マチャド選手がつかみ切れず落球。ドジャースが無死満塁の好機を迎えました。この好機で大谷翔平選手はセカンドゴロに倒れるも、ランナーが帰還。さらに犠牲フライでドジャースが勝ち越しに成功しました。

その後はドジャースの1点リードのまま試合が進むも、7回。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手に値千金の一発が生まれます。3球目のストレートをはじき返すと、そのままセンター方向のスタンドへ飛び込む今季第19号ソロとしました。

これで2点ビハインドとしたパドレスは、1アウト1塁の場面で松井裕樹投手を投入します。松井投手は1人目の打者に四球を許すも、後続をしっかりと打ち取る好リリーフを見せました。

さらに直後のパドレス打線は3つの四死球で1アウト満塁の好機をつかむと、犠牲フライで得点。1点差に迫ります。それでもドジャースが9回を抑え、勝利しました。

これでドジャースはパドレスに並び、ナ・リーグ西地区の1位タイとしています。