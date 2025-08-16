【なすで作るカンタン汁物】豆板醤の辛みが新鮮な味わいに！ 「なすと玉ねぎのピリ辛みそ汁」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■豆板醤の程よい辛みで新鮮な味わいに
なすと玉ねぎのピリ辛みそ汁
1人分 39kcal
塩分 1.5g
材料（2人分）
玉ねぎ……1/4個
だし汁……2カップ
豆板醤……小さじ1/4
みそ
作り方
1 なすは1cm厚さの輪切りにし、玉ねぎは1cm幅のくし形切りにする。
2 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮立ったら1を加える。しんなりするまで約5分煮て、みそ大1〜1と1/2、豆板醤を溶き入れ、ひと煮立ちさせる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／市瀬悦子、撮影／鈴木泰介
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』