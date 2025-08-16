【思考をキレイにする旅の仕方（483）】旅の荷物に必ず入れる物

旅の間、日常で使用していた化粧水がないことで落ち着かなかった話をうかがいました。

どうやら特別な化粧水でドラッグストアには売っていないらしい。

彼女にとって旅の荷物に必ず入れる物の一つだったようです。

旅の荷物は少しでも軽くしておきたい。

この連載でも何度か書いてきたし、その考えは今も変わりません。

ただ、旅のスタイルは人それぞれ。

旅の荷物の優先順位も人それぞれなのです。

以前、お気に入りのスピーカーを持ち歩く旅人の話をうかがったことがありました。

荷物が重くなっても本人が気にならず、旅先が快適ならそれでいい。

私の場合、旅の荷物に必ず入れる物は、

海外の旅なら機内とホテルで履くサンダルでしょうか。

国内外問わずの旅なら、エコバッグは入れておきます。

少なくとも２つ。

３つ入っていることもあります。

現地の市場やスーパーなどの買い物の際に役立つのはもちろんですが、

洗濯物を入れる袋としても利用します。

少々、長い旅の際は、そのままコインランドリーに出掛けていくことも。

先日、旅先で折りたたみ傘のカバーを落としてしまい、濡れた傘をリュックに入れる際もエコバッグで対処しました。

自宅に帰った際、リュックの底に張り付いた傘カバーを発見したんですけどね。＜text：イシコ＞