不倫は一生つきまとう…男の「不倫したい気持ちを打ち砕く」LINEのひとこと
浮気癖はなかなか治りません。旦那さんが結婚前に浮気したことがあるなら、結婚後も不倫する可能性が高いです。浮気心を見抜いたら、最初が肝心！ そこで今回は、男の「不倫したい気持ちを打ち砕く」LINEのひとことを紹介します。
｜子供が病気になった
お子さんがいる家庭なら、「子供が病気になった」「怪我をした」とLINEをすると効果があるかも。どの家庭でも、子供は誰よりも大切な存在です。大切な子供の一大事に駆けつけない親なんていません。
｜お母さんが倒れた
あなたたちがお互いの家族と良好な関係なら、このひとことも使えるかもしれません。あまり不謹慎なことを言わない方がいいですが、あなたのためなら、お母さんは協力してくれるでしょう。
お姉さんや妹さんがいるなら、姉妹に相談してみてもいいかも。自分１人で悩まず、家族に相談してみてはいかがですか？
｜今、会社の近くにいるの
旦那さんの帰りが遅くなる日に、「今、会社の近くにいるの」と連絡してみてはいかがですか？ 仕事終わりに不倫相手と会う約束をしていたら、ドキッとするはず。
不倫相手が社内にいるなら、尚更慌ててしまうでしょう。「今日の予定キャンセルになったから、一緒に帰ろう」とLINEをくれるかもしれませんよ？
｜今日、○○さんに会ったよ
旦那さんの知り合いと面識があるなら、「今日、○○さんと会ったよ」のひとことも、不倫したい気持ちを打ち砕く効果があります。
特に、親しい友人や直属の上司・部下だと、秘密の話も共有している可能性があるため、釘を刺すのに有効でしょう。旦那さんの周りをあなたの味方にしておくといいかもしれません！
不倫が発覚しても離婚する気がないなら、関係を修復して一緒に生活を続けていかなければいけません。２度３度と不倫を繰り返す可能性もあるので、対策はきちんと練っておいて損はないですよ。
