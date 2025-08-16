気になる彼とやり取りが続く！男性の“返信願望”を引き出す「LINEテク」
気になる男性とLINE交換したものの、やり取りが長続きしないと悩んでいませんか？でも、ちょっとした言葉選びや話題の振り方で、男性の返信率は大きく変わるのです。そこで今回は、そんな男性の“返信願望”を引き出す「LINEテク」を紹介します。
褒め＋共感で“安心感”を与える
男性は、自分を認めてくれる女性に好意を抱きやすい傾向があります。「さすが！」「面白いね」などの褒め言葉に、「私もそう思う！」といった共感をプラスして、会話の温度を一気に上げましょう。褒めと共感はセットで使うのが効果的です。
男性発信の話題を“深掘り質問”で広げる
「休みの日は何してたの？」ではなく、「あの映画のどのシーンが好きだった？」のように、男性の発言に関連づけた質問をするのも効果的です。男性は自分の好きなことを語るとき、自然と会話の熱量が高まり、返信意欲もアップします。
軽い日常シェアで“即レス圧”をなくす
「今日のランチ、これにしたよ！」や「帰り道に猫を見つけた」など、短くて気軽に返せる日常メッセージは、心理的ハードルを下げます。返信を急かす内容よりも、「返しても返さなくてもいい」空気感を出すことがスムーズなやり取りに持ち込む秘訣です。
LINEのやり取りを続けるには、何より男性が「もっと話したい」と思える雰囲気づくりが大事。褒めと共感、深掘り質問、軽い日常シェアの３つを意識して、自然体で心地よい雰囲気を作り出しましょうね。
