2025Ç¯3·î28Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¤¥µ¥¬¥¤¥óÃÏ°è¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥ëºîÀï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤Ç·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Âè2¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¥µ¥¬¥¤¥ó¥Ò¥ë¤¬¥¤¥é¥ï¥¸Àî¤ÎÀ¾´ß¤ò¸«²¼¤í¤¹ÀïÎ¬Åª¤ÊÍ×ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ï¢¹ç·³¤ÈÆüËÜ·³¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬Àï»à¤·¤¿ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÀï»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥µ¥¬¥¤¥ó¥Ò¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀïÍ§²ñ¤ä°äÂ²²ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ñ¥´¥À¡ÊÊ©Åã¡Ë¡×¤ä°ÖÎîÈê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«·úÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â»½ý¡¦Êø²õ¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¿ÍÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÖÎîÈê¤Î°ìÉô¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ñ¥´¥À¡×¤ÎÊ©Åã¤Î¾åÉô¤äÎéÇÒÆ²¤¬ÊøÍî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥´¥À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¤ËÂ³¤¯ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä°äÂ²¤¬ÍÆ°×¤ËË¬Ìä¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´óÉÕ¶â¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ñ¥´¥À¡×¤Î½¤Éü¤â¤¤¤Þ¤ÀÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1¥«·î¸å¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ñ¥´¥À¤ò´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎË¬Ìä¤Ï1¿Í¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ëº£¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥´¥ó¤Ë¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÊ¼»Î¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¥«¥é¥æ¥¤µ¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¡¹¤Ï¤¸¤á¡¢Àï¸å¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊèÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬·ú¤Æ¤¿¥Ó¥ë¥ÞÊ¿ÏÂµÇ°Èê¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏÆüËÜ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿ÆËÓÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¥´¥óÆüËÜ¿Í²ñ¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥´¥óÆüËÜ¿Í²ñ¤ÎÌò°÷¤ÎÊý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¡ØÆüÌËÎ¾¹ñ¤Î¿ÆÁ±¡Ù¤È¤¤¤¦Æ±²ñ¤ÎÀßÎ©ÌÜÅª¤Ë´Õ¤ß¤Æ¡¢¥ä¥ó¥´¥óÆüËÜ¿ÍÊèÃÏ°Ê³°¤Î°ÖÎîÈêÅù¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä²ñ°÷¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿Í²ñ°÷¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤â½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë°ÖÎîÈê¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Þ¤Ç¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤â¤·¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤«¤é¼Ö¤ÇÌó3»þ´Ö¤Î³¹¡¦¥·¥ó¥°¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¥¤¥é¥ï¥¸Àî¤ò30Ê¬¤Û¤É¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¥¯¥ìÂ¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ìÂ¼¤Ë½»¤à¡¢Àï»þÃæ¤òÃÎ¤ë¥É¥¦¡¦¥±¥ó¥¦¡¼¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡¦À¾³À½¼¡¢2009Ç¯»£±Æ¡Ë
¤³¤ÎÂ¼¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤Î·ãÀïÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥¯¥ì¹âÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÃÏ¤Ç¡¢¤½¤ÎÄº¤Ë¤Ï°ÖÎîÈê¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2005Ç¯º¢¡¢»ä¼«¿È¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¯¥ìÂ¼¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥È¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿ºÝ¤ËÁ¥Æ¬¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤è¤¯°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ä¤¿¤ÁÁ¥Æ¬¤¬°ÆÆâ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¾ì½ê¤òÃÎ¤ëÁ¥Æ¬¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ÖÎîÈê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢Á¥Ãå¤¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇµÞ¤Ê³³¤òÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯¼êÆþ¤ì¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Â¼¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àï»þÃæ¡¢ÆüËÜÊ¼¤¿¤Á¤ÏÂ¼¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÃóÆÖ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ë°ÖÎîÈê¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÆâ¤ÏÆâÀï¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥¯¥ì¹âÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¬Ìä¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ÖÎîÈê¤¬º£¤âÌî¤¶¤é¤·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¡¼¥È¾è¤ê¾ì¤«¤éÎ×¤à¥¯¥ì¹âÃÏ¡Ê¼Ì¿¿¡¦À¾³À½¼¡¢2009Ç¯»£±Æ¡Ë
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊ¼¤Ï30Ëü¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤ÁÀïË×¼Ô¿ô¤Ï18Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤ÊÀïÆ®¤ä´Ä¶¤òÉ½¤¹¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥Ó¥ë¥Þ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Á´¹ñ¤Ë¤Ï¡¢·ãÀïÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÖÎîÈê¤¬Àï¸å·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¤ÎÌó85¡ó¤ÏÊ©¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÃÏ¤ÎÊ©¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÐÁò¸å¤Î°ä³¥¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ä¹ü¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤¤¤ëÊ©¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ä¹ü¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë°·¤¦Ê¸²½¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÖÎîÈê¤È¤¤¤¦³µÇ°¼«ÂÎ¤â¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÊ©¶µÅÌ¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥Ó¥ë¥Þ·ú¹ñ¤ÎÉã¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¾·³¡¢¤½¤·¤Æ1962Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢Ä¹¤é¤¯¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Í¥¦¥£¥ó¾·³¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÆüËÜ·³¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö30¿Í¤Î»Ö»Î¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤·¤¿¡£
1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡ÊODA¡Ë¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¾¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ä¹ü¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ·³¤ÈÏ¢¹ç·³¤¬·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿¾ì½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¼¤È»×¤ï¤ì¤ë°ä¹ü¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢°æ¸Í¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼«³²¤·¤¿ÆüËÜÊ¼¤Î°ä¹ü¤òËäÁò¤·¡¢ÊèÈê¤òºî¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤â°ÊÁ°¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤â¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â»ä¼«¿ÈÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õÂâ¡ÊJDR¡Ë°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤òÈïºÒÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¥Æ¥ó¥È¤òÀß±Ä¤·¤ÆÌî³°¿ÇÎÅ½ê¤ò³«Àß¡¢¿ÇÎÅ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£JICA¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼»öÌ³½ê¤ÎÂçÂ¼²Â»Ë½êÄ¹¤Ï¡¢
¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¸¦½¤¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤¬Â¿¤¯¤ª¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤«¤éµß±çÂâ¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ØÆüËÜ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È´õË¾¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤éÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢µÕ¤ËÆüËÜÂ¦¤¬²¹¤«¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤éÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤Î¸ì¤êÉô
2025Ç¯3·î¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¬¥¤¥ó¥Ò¥ë¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í°ÖÎî¤Î¥Ñ¥´¥À¡Ê¼Ì¿¿¡¦À¾³À½¼¡Ë
¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÎ±³Ø¤ä½¢Ï«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¹ñÊÌ³°¹ñ¿Í¿·µ¬Æþ¹ñ¼Ô¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤Áý²ÃÎ¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°ÕÅª¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äÆüËÜ´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´Ö¤ÎÊý¡¹¤ÎÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Ê¤ªÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤Î²ò¸Û¤äÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ°Ý»ý¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆüËÜ´Þ¤à¡¢Âè»°¹ñ¤Ø¤Î»ö¶È½ê¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÛÍÑ¤Î·ÑÂ³¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤¿°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¼¡¡¹¤È¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÊ¼¤È²¿¤é¤«¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Á±°Õ¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¹ñ¤È¤âÀïÁè¤Îµ²±¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë¤½¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¸ýÅÁ¤¨¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÀïÁè¤Îµ²±¤ä°ÖÎîÈê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎµìÆüËÜÊ¼¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤âÀï»þÃæ¤ÎÂÎ¸³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öµ²±¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤Ë¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ë²¿¤òÂ÷¤¹¤Î¤«¡£Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯ºö¸¦µæ±¡Âç³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹©Æ£Ç¯Çî¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿·¤¿¤ÊÆüÌË´Ø·¸¤òÃÛ¤¯»þ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¾³À ½¼ ¡§ ¥¸¥§¥¤¥µ¥Ã¥È¡ÊJ-SAT¡ËÂåÉ½¡Ë