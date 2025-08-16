好きじゃないからできる。脈なし確定！男性の「思わせぶり行動」
気になる男性といい感じの状態が続いていても、一向に告白してこない。
そんな状態が続いているなら、脈なし確定の可能性大。
そこで今回は、好きじゃないからできる男性の「思わせぶり行動」を紹介します。
いつも話をきちんと聞いてくれる
いつも話をきちんと聞いてくれるのは本命行動と思いきや、脈なし行動の可能性も。
それを見極めるには、男性が自分の話をしようとしてくれるかということ。
絶対に怒ったりしない
女性が何か問題行動をした時でさえも、男性が全然怒ったりしないなら注意しましょう。
女性のことを本命視しているなら女性のことが心配になるので、男性は怒ったり叱ったり諭したりなどするもの。
でも、そういう時にも起こらないのは余計なトラブルを抱えたくない気持ちがあるからでしょう。
外で会う時間よりも家やホテルで会う時間の方が長い
男性は本命の女性に対しては交際をオープンにしようとする傾向があるので、躊躇いなく外で会おうとするもの。
でも、外で会うのは食事に出かける時くらいで、基本的には家やホテルなど密室で会う時間の方が長いなら、本命視されていない可能性が高いでしょう。
本気で好きじゃないからこそ、第三者に見られたくないというのが本音なのかも知れません。
もし今回紹介した行動を男性から１つでもされているのなら、残念ながら男性は本気でない可能性が高いので、早めに見切りをつけるようにした方が良いでしょう。
