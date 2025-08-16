きっと両想い。惹かれ合ってる２人に見られる「兆候」とは
なんとなく両想いと思える男性ができたとしても、男性の気持ちに確信が持てないと次の段階には進めないもの。
そこで今回は、惹かれ合ってる２人に見られる「兆候」を紹介します。
お互いに質問し合うことが増える
人を好きになると相手のことをもっと知りたいという欲求が生まれるもの。
そのため、お互いに質問し合うことが増えているなら、両想いの兆候と見て良いでしょう。
連絡のやり取りが絶えない
好きな男性との連絡のやり取りが絶えなくなってきているのも両想いの兆候の１つ。
お互いに相手の存在がいつも気になってしまう
好きな男性を見つけると思わず視線を送ったり、そばに近づこうとしてしまうものですが、その際に目が合うことが多い印象だったり、男性の方からも近づいてきているような印象なら、両想いの兆候でしょう。
心の距離に比例して物理的な距離も近づいていくものなので、好きな男性と両想いなら「距離が近い」と実感するシーンが確実に増えていきます。
今回紹介した兆候が見られるなら、お互いがお互いを意識していると見て間違いないので、ぜひ上手に好きな男性にアプローチを仕掛けていきましょうね。
🌼いつの間にか失恋してた。両想いの時こそ「注意したいこと」