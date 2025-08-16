自然と体重が６kg減った。ぽっちゃり→ほっそり【劇的ダイエットを叶えた習慣】
いくら努力をしても「なかなか思うように痩せられない！」という方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが「自然と体重が６kg減った」なんて嬉しい経験をしたことで話題を集めたイギリスの歌手・アデル。それでは、そんな彼女の【劇的ダイエットを叶えた習慣】に迫ってみましょう。
自然と痩せた鍵は“ある運動習慣”に
2015年には22kgのダイエットに成功したことでも知られるアデルですが、離婚発表後に見せた姿がさらに痩せていて「キレイになった」と話題に。なんと、わずかの期間で約６kgの減量に成功していたそうです。
ピラティスリフォーマーを使用すると、普通にマットの上で行うよりも正しいフォームでピラティスを実践できるそうで、効率良く運動できると言われています。
実はこのピラティスリフォーマー、ミランダ・カーやケイト・ハドソン、ジェニファー・アニストンなども活用しているという優れ物。つまり、自然と体重減という最高の成果につながった要因と言えそうです。また、アデルによればピラティスリフォーマーを使うと「楽しみながら運動できる」そう。たしかに運動中に楽しいと感じると脳のアドレナリンが活性化して体のパフォーマンスが向上するので、より運動効果を高めることにも一役買うのでしょう。
現在、日本でもピラティスリフォーマーを用意しているスタジオは増えつつあります。ぜひ、いまダイエット中の方も、これからダイエットを始める方も、アデルの成功例を参考に、自分が楽しめて長く続けられる運動を見つけることを当面の目標の１つにしてみてくださいね。
