女の直感は当たる！男性の浮気を示す無意識の「行動変化」
女の直感は、恋愛において驚くほど的中するもの。最近「彼の様子が前と違う」と感じるなら、それは心が発する警告かもしれません。そこで今回は、男性の浮気を示す無意識の「行動変化」を紹介します。
会えない理由が急に増える
「残業が増えた」「友達と予定がある」「新しい趣味を始めた」など、これまでなかった理由で会えない日が増えているようなら要注意でしょう。やましさを抱える人ほど言い訳のバリエーションが増えるもの。休日に予定を詰め込み始めた、急にアクティブになったなどの変化は、浮気相手との時間を作っている可能性もあります。
あなたの行動に対して否定的な反応を見せる
以前は優しかった彼が、急に批判的になったり、些細なことでイライラをぶつけてくるようになるのも浮気サインの１つ。浮気中の男性は、心の中であなたと浮気相手を無意識に比較し、「あの子のほうが…」という思考に偏ることがあります。その不満が態度や言葉に表れ、あなたを否定する回数が増えていくのです。
スマホの扱い方が変わる
スマホを肌身離さず持ち歩く、通知をオフにする、目の前で着信を慌てて切るなどは、何かを隠そうとする典型的な行動パターン。特に、以前は無防備に置いていたスマホを急に裏返すようになった場合は、やましいやり取りを見られたくない心理の表れかも知れません。
今回のサインは単なる勘違いで終わることもありますが、複数当てはまるなら、関係を見直すタイミングかも。大事なのは感情的にならず、冷静に事実を確認すること。自分の直感を軽視せず、向き合うことが、あなたを守る一歩になりますよ。
