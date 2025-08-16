ロシアによるウクライナ侵攻後初めて対面での米ロ首脳会談が行われました。会談後には共同会見も開かれましたが、停戦に向けた具体的な進展は示されませんでした。

【映像】プーチン氏のコメント

ロシアによる2022年のウクライナ侵攻後初めて行われた対面での米ロ首脳会談は、約3時間行われました。

会談後にはトランプ大統領とプーチン大統領が共同会見を開き、プーチン氏は冒頭、「建設的で有益な協議だった」としたうえで、次のように述べました。

「ウクライナとヨーロッパ各国が今回の会談を建設的に受け止め、いかなる障害もつくることなく、挑発や陰謀によって台無しにしないことを望みます」（ロシア・プーチン大統領）

一方、トランプ氏は、具体的な成果には触れずにロシアとウクライナの停戦を念頭に次のように述べました。

「多くの点で合意があった。まだ合意していないことのいくつかは、それほど重要ではない。

ただ、一つは最も重要なことだ。それでも、合意できる可能性が高いだろう」（トランプ大統領）

また、首脳会談の結果についてウクライナのゼレンスキー大統領に連絡すると明らかにしました。

会見の最後、プーチン氏は次回の首脳会談をモスクワで開催することを提案し、トランプ大統領は「少し批判を受けるが、可能性はある」と応じました。

ウクライナのゼレンスキー大統領はまだ公式な反応を示していませんが、ウクライナメディアは「トランプ氏とプーチン氏は、戦争の終結に向けた取引に失敗した」などと報じています。（ANNニュース）