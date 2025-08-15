既婚者でしょ…？不倫目的でアプローチしてくる男性に見られる特徴
「素敵だな」と感じた相手が、実は“既婚者”だった――。そんな経験、ありませんか？そこで今回は、不倫目的で女性に接近してくる男性の“わかりやすい共通点”を紹介します。
外見や身だしなみから「家庭の匂い」を感じさせない
爪先まで清潔、ビシッとした服装、爽やかな香水、ジム通いで体型をキープしているなど、“家庭感”を感じさせないよう外見に徹底的に気を遣っているのが、不倫目的の男性に見られる特徴の１つ。「え？既婚者なの？」と思うようなスタイリッシュな男性には要注意です。
スマホの扱いに“やましさ”が出る
食事中や会話中、スマホを伏せて置いたり、画面をチラ見しながら通知を気にしていたりしませんか？「会社からの連絡が多くて」などと言い訳しながらも、常にロックされていて、誰とも通話をしない。これらは「既婚者バレ」を恐れている男性に多い特徴です。
“お金”と“余裕”を武器にしてくる
「なんでも奢ってくれる」「お金の心配を一切させない」と感じるなら、要警戒サインかも知れません。“お金”と“余裕”を武器に“都合のいい恋”に持ち込もうとする男性は、最初だけ甘く、結局は支配関係に持ち込もうとする傾向もあるでしょう。
不倫目的の男性は自分を魅力的に見せようと努力していることが多いですが、恋の入り口で違和感を感じたら、迷わず一歩引くようにしてくださいね。
🌼いい男ほど“既婚者”なのはなぜ？恋愛市場の「リアルと対処法」