腹筋を意識して上体を起こすだけ。１日５回【お腹がみるみる凹む】簡単エクササイズ
「腹筋運動は苦手…」という方におすすめが、やさしく効くピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】。仰向けの状態からゆっくり両腕を伸ばしたまま上体を起こすだけで、腹筋の上部〜下部までまんべんなく刺激できます。ぽっこりお腹を引き締めたい人、姿勢を整えたい人にもぴったりなので、朝の習慣や寝る前のリセットタイムに、ぜひ取り入れてみましょう。
ヘッド・ロールアップ
（１）仰向けになって背骨をまっすぐにして、ひざを立てて脚を腰幅に開く
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くし、息を吐きながら両腕を伸ばしたまま上半身を起こし、息を吸いながら元に戻すを繰り返す
▲起き上がるときも元の位置に戻るときも、常にお腹を薄くした状態で行います
まずはこれを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背筋をまっすぐに伸ばしたまま、腹筋を意識してお腹から起き上がること」がポイント。首だけが起き上がっている状態にならないように注意して実践してくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞