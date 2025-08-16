「愛の、がっこう。」公式Xが放送前と変化 仕掛けに注目集まる「感動的」「芸が細かい」
【モデルプレス＝2025/08/16】女優の木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜）。公式X（旧Twitter）の変化が話題を集めている。
【写真】ラウール、木村文乃をバックハグ
公式Xのバナーでは、放送前は愛実に対しそっぽを向いていたカヲルが、現在はドラマのストーリーとリンクするように愛実を見つめているカットに変化。この仕掛けに、SNS上では「これは気付かなかった」「感動的な演出」「芸が細かい」「2人が向き合ってて涙」「制作チームの愛を感じるし気付いた人もすごい」と話題を呼んだ。
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合う、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「愛の、がっこう。」Xの変化に注目
◆木村文乃主演「愛の、がっこう。」
