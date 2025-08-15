男性ウケ悪いです。気になる男性の前で「しない方がいいこと」
普段からやっている行動が男性ウケの悪いものだと、恋愛面でマイナスに働くでしょう。
そこで今回は、気になる男性の前で「しない方がいいこと」を紹介します。
自分の意見をあまり言わない
穏やかで謙虚な性格の女性に好意を持つ男性は多いですが、だからと言って自分の意見を言わなくなるのはよくありません。
ただ黙って男性の言うことを聞いているだけでは、男性からすると「俺のこと本当に好きなのかな？」「何を考えているんだろう」と疑念を持たれてしまいます。
身だしなみを手抜きする
一般的に男性は女性の方が身だしなみに気を遣っていると思っているもの。
それなのに、男性から見ても「手抜き」と思われるような身だしなみだとしたら、男性は視覚で恋をする傾向もあるので、気持ちが冷めてしまうでしょう。
男性は意外と女性の肌の状態やメイク、ヘアスタイル、身につけている洋服やアクセサリーに目を配っているので、もし身だしなみに自信が持てないなら、友達にチェックしてもらって改善すべき点をきちんと指摘してもらうようにしましょう。
自分の魅力を過剰にアピールする
好きな男性に自分の長所や魅力を知ってもらいたいと思っても、それを「他の女性よりもすごい」と過剰にアピールするのはNGです。
意外と自分でアピールしなくても、自分のいいところには気付いてもらえるという余裕を持つべき。
特に家庭的な部分を強調しすぎると、もしかしたら「つまらない女」「結婚を迫られそう」と警戒されてしまうでしょう。
意外と男性が女性の細かな点までチェックしているので、もし今回紹介したポイントに当てはまると感じるなら、ぜひ改善に努めてみてくださいね。
