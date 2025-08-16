9月13日に初戦を迎える世界バレー（フィリピン）に向け鹿児島・薩摩川内市で合宿中のバレーボール男子日本代表。

【写真を見る】世界バレーへ合宿中の石川、郄橋ら日本代表

ロラン・ティリ監督（61）の就任後、初めて挑んだネーションズリーグ（以下VNL）では準々決勝で敗れ3大会連続のメダルを逃した。世界バレーで日本男子は過去2度（1970年、1974年）の銅メダルを獲得し、今回51年ぶりのメダル獲得へどの選手も気合が入る。



最年少の甲斐優斗（21）は「合宿は監督もハードにやっていくと言っているので、そこはもう体力面と気持ちの面をしっかりと鍛えて世界バレーに向けて調整できたらいいなって思います」と話す。世界バレーに向けては「長い期間試合が続くので、そこはチーム力っていうのが必要になってくると思うので、そこで自分がよりチームにプラスに働けるようにやっていければなと」初の世界選手権へ闘志を燃やす。

VNLの第1週、第2週で石川祐希キャプテン（29）の代わりにキャプテンを務めた富田将馬（28）。「いろんな経験をさせてもらえましたし、キャプテンだったり、スタメンだったり、途中の出場だったりっていうところでバレーボール選手として非常に成長できたVNLだったかなって思います」と振り返った。そして「（石川）祐希さんや（郄橋）藍のポジションを脅かすような選手としてするのはもちろんなんですけど、自分の役割を与えられたところでしっかりと活躍するっていうところにおきながら頑張りたい」と意気込んだ。

またディフェンスの要・小川智大（29）は「自分の体を追い込んで、強度の高い練習でさぼらないでやるってのは当たり前かもしれないんですけど、やろうと思ってます」。世界バレーへ「とにかくいい準備をする。とにかく練習をしてチームの雰囲気であったり関係性を高めて世界バレーで必ずメダルを取りたい」と熱が入る。

世界バレーはオリンピック™、ネーションズリーグに並ぶバレーボール3大大会のひとつで2年に一度開催される。女子はタイで今月23日にカメルーンと、男子はフィリピンで9月13日にトルコとの初戦を迎える。

【試合日程】

■予選ラウンド（日本はプールG）

9月13日（土）vs トルコ

9月15日（月）vs カナダ

9月17日（水）vs リビア

■決勝トーナメント

9月20日（土）ラウンド16 2試合（B1位 vs G2位、G1位 vs B2位）

9月21日（日）ラウンド16 2試合（C1位 vs F2位、F1位 vs C2位）

9月22日（月）ラウンド16 2試合（D1位 vs E2位、E1位 vs D2位）

9月23日（火）ラウンド16 2試合（A1位 vs H2位、H1位 vs A2位）

9月24日（水）準々決勝 2試合

9月25日（木）準々決勝 2試合

9月27日（土）準決勝 2試合

9月28日（日）3位決定戦、決勝