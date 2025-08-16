季節の変わり目はカンペールの“フラットシューズ”で目立っちゃお。ボルドーのメリージェーンがかわいすぎる…
スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」から、2025年秋冬コレクションが登場。
季節の変わり目にぴったりな“フラットシューズ”が、豊富なラインナップでお目見えしています。
全国のカンペールストアや、公式オンラインストアにて順次販売されているので、ぜひお気に入りの一足を見つけてみて。
カンペールの秋冬新作は、フラットシューズが続々登場
カンペールの2025年秋冬コレクションでは、これからの季節に活躍するフラットシューズが登場。
定番シリーズ「CASI MYRA（カシ マイラ）」「RIGHT NINA（ライト ニナ）」から、新作や新色がお目見えしていますよ。
今シーズンは歩きやすさだけでなく、メリージェーン・バレリーナ・レースアップなど、デザインも豊富。
ヒールなしでも、主役級の足元になれるシューズたちをぜひチェックして。
普段使いに最適な「CASI MYRA」
「CASI MYRA」は、クリーンでスマートな見た目が特徴の、ベーシックなフラットシューズ。
耐久性に優れた構造や、クッション性のあるインソールによって、1日中快適に履けるそうです。
新作の「CASI MYRA / Lace up」（各 税込3万800円）は、バレエの美学からインスパイア。モードなシルエットとニュートラルなカラーで、コーデにこなれ感をプラスしますよ。
マルチに活躍する定番の「CASI MYRA / Ballerina」（各 税込2万5300円）は、かかとを踏んでバブーシュのように履くことも◎
※グリーンのみ8月下旬入荷予定
「CASI MYRA / Mary Jane」（各 税込2万5300円）は、秋ムードなカラーがおしゃれですよね。
※ボルドーのみ8月下旬入荷予定
また、カットのデザインが美しい「CASI MYRA / Center slit」（各 税込2万7500円）にも、深みのあるカラーが揃っています。
アイコン「RIGHT NINA」にも新作がずらり
ブランドのアイコンである「RIGHT NINA」は、一般的なバレエシューズとは一線を画す、ミニマルながら遊び心のあるデザインが特徴。
今シーズンは季節の変わり目に焦点を当て、あえて裏地をつけずに足を包み込むようなスタイルで、履き心地をアップさせているそうです。
レースアップデザインの「RIGHT NINA」（各 税込2万8600円）は、ソックスやタイツと組み合わせるなど、さまざまなスタイリングが楽しめますよ。
定番の「RIGHT NINA / Mary Jane」（各 税込2万4200円）は、ベーシックなカラーが揃っていて、どれも使い勝手が良さそう。
「RIGHT NINA / Twins」（各 税込2万7500円）は、カラフルなストラップがアクセントになっています。
おしゃれなフラットシューズでコーデを格上げ
歩きやすさだけでなく、デザイン性も兼ね備えた、カンペールのフラットシューズ。
ブーツを履くにはまだ早い…そんな季節の変わり目に、スタイリングの救世主になりそうですよね。
一足持っておくと幅広い場面で活躍してくれるから、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。
「カンペール」公式オンラインストア
https://www.camper.com/ja_JP
参照元：株式会社カンペールジャパン プレスリリース
季節の変わり目にぴったりな“フラットシューズ”が、豊富なラインナップでお目見えしています。
全国のカンペールストアや、公式オンラインストアにて順次販売されているので、ぜひお気に入りの一足を見つけてみて。
カンペールの秋冬新作は、フラットシューズが続々登場
カンペールの2025年秋冬コレクションでは、これからの季節に活躍するフラットシューズが登場。
今シーズンは歩きやすさだけでなく、メリージェーン・バレリーナ・レースアップなど、デザインも豊富。
ヒールなしでも、主役級の足元になれるシューズたちをぜひチェックして。
普段使いに最適な「CASI MYRA」
「CASI MYRA」は、クリーンでスマートな見た目が特徴の、ベーシックなフラットシューズ。
耐久性に優れた構造や、クッション性のあるインソールによって、1日中快適に履けるそうです。
新作の「CASI MYRA / Lace up」（各 税込3万800円）は、バレエの美学からインスパイア。モードなシルエットとニュートラルなカラーで、コーデにこなれ感をプラスしますよ。
マルチに活躍する定番の「CASI MYRA / Ballerina」（各 税込2万5300円）は、かかとを踏んでバブーシュのように履くことも◎
※グリーンのみ8月下旬入荷予定
「CASI MYRA / Mary Jane」（各 税込2万5300円）は、秋ムードなカラーがおしゃれですよね。
※ボルドーのみ8月下旬入荷予定
また、カットのデザインが美しい「CASI MYRA / Center slit」（各 税込2万7500円）にも、深みのあるカラーが揃っています。
アイコン「RIGHT NINA」にも新作がずらり
ブランドのアイコンである「RIGHT NINA」は、一般的なバレエシューズとは一線を画す、ミニマルながら遊び心のあるデザインが特徴。
今シーズンは季節の変わり目に焦点を当て、あえて裏地をつけずに足を包み込むようなスタイルで、履き心地をアップさせているそうです。
レースアップデザインの「RIGHT NINA」（各 税込2万8600円）は、ソックスやタイツと組み合わせるなど、さまざまなスタイリングが楽しめますよ。
定番の「RIGHT NINA / Mary Jane」（各 税込2万4200円）は、ベーシックなカラーが揃っていて、どれも使い勝手が良さそう。
「RIGHT NINA / Twins」（各 税込2万7500円）は、カラフルなストラップがアクセントになっています。
おしゃれなフラットシューズでコーデを格上げ
歩きやすさだけでなく、デザイン性も兼ね備えた、カンペールのフラットシューズ。
ブーツを履くにはまだ早い…そんな季節の変わり目に、スタイリングの救世主になりそうですよね。
一足持っておくと幅広い場面で活躍してくれるから、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。
「カンペール」公式オンラインストア
https://www.camper.com/ja_JP
参照元：株式会社カンペールジャパン プレスリリース