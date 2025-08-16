季節の変わり目はカンペールの“フラットシューズ”で目立っちゃお。ボルドーのメリージェーンがかわいすぎる…

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」から、2025年秋冬コレクションが登場。

季節の変わり目にぴったりな“フラットシューズ”が、豊富なラインナップでお目見えしています。

全国のカンペールストアや、公式オンラインストアにて順次販売されているので、ぜひお気に入りの一足を見つけてみて。

カンペールの秋冬新作は、フラットシューズが続々登場



カンペールの2025年秋冬コレクションでは、これからの季節に活躍するフラットシューズが登場。

定番シリーズ「CASI MYRA（カシ マイラ）」「RIGHT NINA（ライト ニナ）」から、新作や新色がお目見えしていますよ。

今シーズンは歩きやすさだけでなく、メリージェーン・バレリーナ・レースアップなど、デザインも豊富。

ヒールなしでも、主役級の足元になれるシューズたちをぜひチェックして。

普段使いに最適な「CASI MYRA」



「CASI MYRA」は、クリーンでスマートな見た目が特徴の、ベーシックなフラットシューズ。

耐久性に優れた構造や、クッション性のあるインソールによって、1日中快適に履けるそうです。

新作の「CASI MYRA / Lace up」（各 税込3万800円）は、バレエの美学からインスパイア。モードなシルエットとニュートラルなカラーで、コーデにこなれ感をプラスしますよ。



マルチに活躍する定番の「CASI MYRA / Ballerina」（各 税込2万5300円）は、かかとを踏んでバブーシュのように履くことも◎

※グリーンのみ8月下旬入荷予定



「CASI MYRA / Mary Jane」（各 税込2万5300円）は、秋ムードなカラーがおしゃれですよね。

※ボルドーのみ8月下旬入荷予定



また、カットのデザインが美しい「CASI MYRA / Center slit」（各 税込2万7500円）にも、深みのあるカラーが揃っています。

アイコン「RIGHT NINA」にも新作がずらり



ブランドのアイコンである「RIGHT NINA」は、一般的なバレエシューズとは一線を画す、ミニマルながら遊び心のあるデザインが特徴。

今シーズンは季節の変わり目に焦点を当て、あえて裏地をつけずに足を包み込むようなスタイルで、履き心地をアップさせているそうです。

レースアップデザインの「RIGHT NINA」（各 税込2万8600円）は、ソックスやタイツと組み合わせるなど、さまざまなスタイリングが楽しめますよ。



定番の「RIGHT NINA / Mary Jane」（各 税込2万4200円）は、ベーシックなカラーが揃っていて、どれも使い勝手が良さそう。



「RIGHT NINA / Twins」（各 税込2万7500円）は、カラフルなストラップがアクセントになっています。

おしゃれなフラットシューズでコーデを格上げ

歩きやすさだけでなく、デザイン性も兼ね備えた、カンペールのフラットシューズ。

ブーツを履くにはまだ早い…そんな季節の変わり目に、スタイリングの救世主になりそうですよね。

一足持っておくと幅広い場面で活躍してくれるから、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。

「カンペール」公式オンラインストア
https://www.camper.com/ja_JP

参照元：株式会社カンペールジャパン プレスリリース