M!LK¡¢·ëÀ®10Ç¯ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á²ó¸Ü¡ÖÀäË¾¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/16¡ÛM!LK¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖM!LK¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿¼Ìë1»þ¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂç¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Äï2¿Í¡õÎ¾¿Æ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì©Ãå¥×¥ê
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëM!LK¡£µÈÅÄ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤ÆM!LK¤Ç¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡×¤È¡¢·ëÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤ÈÁ¾Ìî½ØÂÀ¤¬²ÃÆþÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¤ª¤è¤½ÇÜ¡¢5000¿Í¼ýÍÆ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥Ð¥Á¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢Ëä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î´ÑµÒ¤¬Æþ¤é¤º¡Ö2³¬ÀÊ¤ÎÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤³¤¬¤Í¡¢¿¿¤Ã¹õ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÀäË¾¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë2³¬ÀÊ¤¬´Ý¶õ¤¤Î²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¡¢±öºêÂÀ°ì¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÅÄ¤Ï¥½¥í¶Ê¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ê¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁ´°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¹²¤Æ¤À¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ê¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤ë¡×¤È¡¢µÈÅÄ¤¬²Î¤ï¤º¤Ë3~40ÉÃ´Ö¶Ê¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÃµ¤·¤Æ¶î¤±²ó¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¹²¤¿¤À¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ºÇ½ªÅª¤ËµÈÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤ì¥µ¥Ó¤«¤é¤·¤«½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤º¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²Î¤¤½Ð¤¹Á°¤Ë¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
