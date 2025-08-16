「こんな可愛いの法律上OK?」「超どタイプ」加入5か月の日向坂46メンバーがJリーグ番組出演
女性アイドルグループ『日向坂46』の松尾桜さんが、15日深夜に放送されたテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で初の単独テレビ出演を果たした。
松尾さんは今年3月に五期生メンバーとして加入が発表された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島アントラーズのサポーターであることを公言していた。
番組で鹿島愛を語った松尾さんは、大のペンギン好きでもあることから、選手をペンギンに例える「ペンギン診断」という独特な特技を披露。霜降り明星のせいやさんやEXITのりんたろー。さんら出演者を驚かせた。
放送を告知した番組の公式X(旧ツイッター/@lovej_TVasahi)に対し、ファンからは「まだ加入して間もないのに単独でテレビ出演は凄すぎる!!」「もう仕事に繋げてる」「可愛すぎる。超どタイプ」「鹿島ユニ着てるさくらもめちゃくちゃ可愛い」「鹿島ユニフォーム×アンコールスカートの組み合わせはかわいすぎる」「こんなに可愛いのって法律上OKでしたっけ?」などの声が寄せられている。
また、鹿島社長の小泉文明氏(@Koizumi)も放送前に「今晩のラブJで日向坂46の松尾さんがアントラーズ愛を語ってくれるとのことで、これは要チェックです!」と反応していた。
松尾さんは今年3月に五期生メンバーとして加入が発表された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島アントラーズのサポーターであることを公言していた。
番組で鹿島愛を語った松尾さんは、大のペンギン好きでもあることから、選手をペンギンに例える「ペンギン診断」という独特な特技を披露。霜降り明星のせいやさんやEXITのりんたろー。さんら出演者を驚かせた。
また、鹿島社長の小泉文明氏(@Koizumi)も放送前に「今晩のラブJで日向坂46の松尾さんがアントラーズ愛を語ってくれるとのことで、これは要チェックです!」と反応していた。
15日(金)25:45~ #ラブJリーグ— ラブ!!Jリーグ(テレビ朝日公式) (@lovej_TVasahi) August 15, 2025
30分遅れての放送
❤️#日向坂46 #松尾桜 さん初登場☀️
#Jリーグ 愛を語る #大好きだJ
❤️鹿島愛溢れる松尾さん
推しの選手を #ペンギン診断!?
❤️さらに、
#荒木遼太郎 からサプライズメッセージ!!@atlrs_official @hinatazaka46 #鹿島アントラーズ… pic.twitter.com/uQYdi3ftUD
テレビ朝日「ラブ!!Jリーグ」— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) August 15, 2025
8/15(金) 深夜1:45〜
日向坂46の松尾桜さんが初の単独テレビ出演!
鹿島アントラーズの魅力をたっぷり語ります@hinatazaka46@lovej_TVasahi
詳細はこちら⏬https://t.co/qvnyaw8FVC
本日8月15日(金)25:45〜— 日向坂46 (@hinatazaka46) August 15, 2025
テレビ朝日「ラブ!!Jリーグ」に#松尾桜 が出演いたします⚽️
ぜひご覧ください☀️https://t.co/70VXZLzYXV#ラブJリーグ#日向坂46 pic.twitter.com/IrlaAiehuB