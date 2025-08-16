　女性アイドルグループ『日向坂46』の松尾桜さんが、15日深夜に放送されたテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で初の単独テレビ出演を果たした。

　松尾さんは今年3月に五期生メンバーとして加入が発表された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島アントラーズのサポーターであることを公言していた。

　番組で鹿島愛を語った松尾さんは、大のペンギン好きでもあることから、選手をペンギンに例える「ペンギン診断」という独特な特技を披露。霜降り明星のせいやさんやEXITのりんたろー。さんら出演者を驚かせた。

　放送を告知した番組の公式X(旧ツイッター/@lovej_TVasahi)に対し、ファンからは「まだ加入して間もないのに単独でテレビ出演は凄すぎる!!」「もう仕事に繋げてる」「可愛すぎる。超どタイプ」「鹿島ユニ着てるさくらもめちゃくちゃ可愛い」「鹿島ユニフォーム×アンコールスカートの組み合わせはかわいすぎる」「こんなに可愛いのって法律上OKでしたっけ?」などの声が寄せられている。

　また、鹿島社長の小泉文明氏(@Koizumi)も放送前に「今晩のラブJで日向坂46の松尾さんがアントラーズ愛を語ってくれるとのことで、これは要チェックです!」と反応していた。