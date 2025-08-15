汗ばむ夏もお洒落顔をキープ！今っぽ質感を叶える【超優秀な最新コスメ】３選
汗と湿気でメイクが崩れがちな真夏。そんな過酷な季節でも「洒落感」はあきらめたくない！今回は、2025夏に発売されたばかりの注目コスメから、ベースとリップの２ジャンルで“質感アップデート”が叶うコスメを厳選。涼しげなツヤ、ちゅるんとした立体感、モードな深みカラーと、ワンステップで“今っぽ顔”になれる最新コスメを紹介します。
🌼【キャンメイク】肌映えチークに限定アイライナーも！8月下旬発売「新作コスメ」を徹底解説
肌の透明感が爆上がり！韓国発・進化系トーンアップ下地
韓国の人気メイクアップアーティスト・ウォン・ジョンヨが手がけるブランドから、人気のトーンアップ下地がリニューアルして登場。新色「スノーラベンダー」は、黄ぐすみを払って明るく華やかな肌印象に仕上げてくれます。
▲ウォンジョンヨ「トーンアップベースN」 全４色 各￥1,430（税込）
改良されたテクスチャーは、よりみずみずしくなって肌なじみ抜群。肌に透明感を仕込んだうえで、メイクのノリや持ちも高めてくれるから、朝のベースメイクがラクになるのも嬉しいポイントです。
ツヤ感＋ボリュームで“ぽってり唇”に。ちゅるん系グロスが旬！
今季トレンドの“ぽってりリップ”をつくるなら、GENTYのモチュルンリップグロスに注目。粘膜カラーに近い絶妙な色味と、ナチュラルなプランパー効果で、ふっくらとした立体感が簡単に手に入ります。
▲GENTY「モチュルンリップグロス」 全４色 各￥1,320（税込）
10種の保湿成分を配合し、ツヤ感も色持ちも両立。ミュートメイクや肌なじみの良いメイクにもハマる、程よい華やかさが魅力です。ラメ入りタイプを選べば、艶っぽさの中にさりげないきらめきもプラスできます。
手持ちリップが変身！“闇色”チェンジでアカ抜け感をプラス
いつものリップをモードにチェンジしたいなら、KATE「リップモンスター カラートナー」が救世主。人気のリップモンスターシリーズからの新提案で、手持ちの口紅に重ねるだけで深みのある“闇色”に早変わり。
▲KATE「リップモンスター カラートナー」 全１色（EX-3 闇色モンスター） ￥1,650（税込）
独自技術で長時間色落ちしにくく、スリムなチップで唇の輪郭まで美しく仕上がります。透け感のある発色で厚塗り感もゼロ。ほんのりミステリアスなニュアンスをまとえば、いつものメイクがぐっと洗練された印象に格上げできるでしょう。
トレンドの質感を１ステップで手に入れられる今回紹介した３種のコスメは、この酷暑のなかでも“洒落顔”をキープしたい大人世代の味方となってくれること間違いなし。この夏のメイクをもっと快適に、もっと楽しんでくださいね。＜text＆photo：Chami＞