17LIVE、「姫路コレクション」ランウェイ登壇ライバーを決定するイベントを開催中
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ファッションショー「姫路コレクション」のランウェイに登壇するライバーを決定するイベント「『姫路コレクション』ブライダルステージ〜白無垢の花嫁〜」を、10日より開催している。
「『姫路コレクション』ブライダルステージ〜白無垢の花嫁〜」は、「17LIVE」認証ライバーの女性であれば誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞したライバーとオーディションで選ばれたライバーの計5名は、2025年12月28日に姫路市で開催される「『姫路コレクション』ブライダルステージ」への出演権が贈られる。また、入賞者は「姫路コレクション」のPRモデルとして姫路市内の看板に掲出される駅広告の掲載権を獲得するほか、さらに上位3名は雑誌『sweet』の「姫路コレクション」レポート記事でも紹介される。
