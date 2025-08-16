巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催する。

先発メンバーが発表され、この日出場選手登録された岡本が「4番・三塁」に入った。東京ドームで岡本の先発がアナウンスされると、復帰を待ちわびていたファンから大歓声が上がった。左肘じん帯損傷で離脱していた主砲は、負傷した5月6日の阪神戦以来102日ぶりの1軍出場となる。

この日の試合前フリー打撃では、丁寧なスイングからライナー性の打球を連発。右中間席に一発も放った。復帰戦が長嶋さんの追悼試合と重なったことに、岡本は「もちろんこの日があるっていうのは分かってましたし、それより前に復帰を目指して頑張ってきたんで、今日東京ドームの試合で復帰できて良かったなと思います。球団としても今日は大事な試合だと思いますし、その日に僕も復帰なので緊張すると思うんですけど、頑張りたいなと思います」と意気込みを語った。

2軍では8月3日のロッテ戦で実戦復帰し、8試合で19打数5安打、打率・263。15日のイースタン・リーグ西武戦（ジャイアンツタウン）に「4番・一塁」で出場し、負傷離脱後初めて一塁の守備に就いていた。

阪神戦の先発オーダーは以下の通り。

1番・右翼 丸

2番・中堅 ヘルナンデス

3番・遊撃 泉口

4番・三塁 岡本

5番・左翼 キャベッジ

6番・二塁 中山

7番・一塁 リチャード

8番・捕手 甲斐

9番・投手 井上