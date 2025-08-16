この記事をまとめると ■2025年の夏は過去最高に暑い夏になる可能性がある ■車内の温度は外気温以上になるので可燃性のものを入れたままにすると危険だ ■子どもを車内に少しでも放置すると命の危険があるので要注意

夏の車内は半端じゃない

最高気温が40度を超える猛暑が続いている2025年の夏。このままでは、「過去最高に暑い夏」と称された2024年夏を上まわることは、ほぼ確実ではないかと思われます。

筆者が小学生だったウン十年前、夏休みに家でゲームをしていると、親から「外で遊んできなさい！」と叱られたものです。自分が親になったいま、子どもたちに「涼しいところで遊びなさい」といわざるを得ない状況です。事実、日中の公園には誰もいません。

外気温が35度を優に超えてくる今年の夏。密閉されたクルマの車内はさらに高温になります。50℃超えは確実。普段は何気なく車内に置いているものが引き金となって、アクシデントにつながる可能性があります。

そこで今回は「猛暑日に車内に置いたら危険なもの」をピックアップしました。猛暑日はもちろんのこと、真夏日（最高気温が30℃以上）でも危険であることに変わりはないので念のため。

●モバイルバッテリー＆スマホ＆タブレット＆PC

いまや国民的必須ツールといえばスマートフォン。これに加えてモバイルバッテリーをもち歩く人も多いのではないでしょうか。この時期、スマートフォンの画面に直射日光が当たり続けると、「高温注意」の表示とともにほとんどの機能が使えなくなってしまいます。エアコンを利かせた車内でもエラーメッセージが表示されるくらいですか、密閉されたクルマの車内に放置すれば、結果はいわずもがなです。

これはタブレットについても同様です。また、モバイルバッテリーに関しても、熱膨張や発火、さらには破裂する可能性があります。PCも高温にさらされることで故障の原因になります。車上荒らしのリスクを回避する意味でも、クルマから降りる際には必ずもち歩くようにしてください。

●ガスライター＆電子タバコ

お盆休みの帰省に合わせて墓参りを予定している人も多いと思われます。普段、タバコを吸わない人でも、お線香に火をつけるためにガスライターをもち歩くことが考えられます。無事に墓参りを終えて実家に帰省。夜は花火大会でしょうか。出番までライターは車内に置きっぱなし……ということはぜったいにやめてください。

高温にさらされたライターが破裂したり、発火する危険もあります。また、電子タバコも置きっぱなしも厳禁です。内蔵されたバッテリーが膨張したり、発火する危険があるからです。さらに、高温によりリキッドの風味が劣化したり、蒸発したりする可能性があるので注意が必要です。

●汗剤＆虫よけ＆ヘアスプレーなどスプレー缶

制汗スプレー、虫よけスプレー、日焼け止めスプレー、ヘアスプレー、ガラスクリーナー、カセットコンロ用のガスボンベなどなど。夏場はさまざまなスプレー缶が活躍する時期です。密閉された缶のなかにはガスが充てんされており、これが熱膨張を起こすことで爆発する可能性があります。

その結果「ガス爆発」が起こり、周囲に甚大な被害が及びます。缶を積んでいたクルマはもちろんのこと、周囲のクルマへのダメージや、たまたま居合わせた人にまで怪我をさせる可能性があるため注意が必要です。

命に関わる場合も！

●乾電池

キャンプやBBQなど、アウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増えるこの時期。あるいは家族で帰省や旅行する際に、子どもが肌身離さずもっているおもちゃを持参することもあるでしょう。

スプレー缶と同様に、夏場は乾電池が大活躍する季節でもあります。そこで怖いのが乾電池の液漏れや破裂、そして爆発の事故です。とくに何年も使いっぱなしで、錆が出始めているような乾電池はとくに危険です。

●炭酸飲料水

ゼロカロリー＆ノーシュガー、そしてのど越しのさわやかさ。何本飲んでも太らないし、コンビニなどでも入手できる手軽さ。あるいはサイダーのような、程よい甘みがあるシュワシュワ。暑い夏は炭酸飲料水が手放せないという人も多いのではないでしょうか（筆者も炭酸水を飲みながらこの原稿をまとめています）。

炭酸飲料水入りのペットボトルを開栓するとき「プシュ」という音がします。密閉されていたペットボトルのなかのガスが抜けた音です。この時期、未開栓あるいは飲みかけの炭酸飲料水を密閉されたクルマの車内に置いておくと、炭酸ガスの圧力が高まり、ペットボトルが破裂する可能性があります。無味無臭の炭酸飲料水であればまだしも、サイダーなど、砂糖入りの飲みものだと車内がベトベトになってしまいます。

●食品類

家から持参したお弁当やパンなどの食品類は、この時期はいたみやすいので注意が必要です。大人であれば食感や臭いなどで「これを食べたらお腹を壊す」と直観的に察することができても、子どもの場合はうっかり口にして食中毒を引き起こすリスクがあります。とくに生ものは要注意！ それではせっかくの旅行や帰省が悲しい思い出となってしまいます。

また、食事の前にアルコール消毒液で手を拭くにしても、除菌シートを使うようにしてください。プラスチック容器などに入ったアルコール消毒液を放置すると、高温が原因で車内にアルコールが充満して少しの火種でも引火や爆発を引き起こす可能性があります。

●まとめ：いわずもがな「人」も……。

この時期、「エアコンが切られて、密閉された車内に放置された幼児が……」といった痛ましいニュースを目にします。50℃以上もある密閉されたクルマの車内に閉じ込められたら大人でも危険なのに、小さなお子さんともなればどうなるか、容易に想像がつくはずなのに、それでも毎年のように悲劇が繰り返されています。そのたびに何ともやりきれない気もちになる人も多いのではないでしょうか。

では、エアコンをオンにしたままであればいいのかというと、決してそうでもありません。親が運転している様子を見ている子どもたちが、見よう見まねでクルマを動かしてしまうリスクがあります。また、何者かに連れ去られる可能性だってあるのです。ほんのわずかな時間であっても、とくに小さな子どもは車内に置いたままにせず、親と一緒に行動することが重要だと考えます。