BMX¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÁ´ÆüËÜBMXÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÁáÀîÍ¥°á¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯8·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÁáÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò
ÁáÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö24 Feeling grateful for such a special day¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#birthday ¡×¡Ö#811¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±ð´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¡£ÌÜÀþ¤ò³°¤·¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿ÍÁý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£