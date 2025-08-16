¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡ÛÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡Ö·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤«¤éÂ®¹¶¤ÇÄºÅÀ¤Ø¡×
¡¡U18À¤Âå¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤Î½¼¼Â¤òÌÜÅª¤Ë2022Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï8·î23Æü¤«¤é11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤äÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¹â¹»¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¤â½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Âç²ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤ËÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç
¡¡È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£°ËÅì½ã´õ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯ÅÙ¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¶¯¤¤¥Áー¥à¤È»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²æ¡¹¤ÎÎÏ¤ò»î¤»¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç°ìÀï°ìÀï²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£È«»³ñ¥Âç¡¢²ÖÅçÂçÎÉ¡¢¾È°æ¾ºÂÀÏ¯¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¼´¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÈÏ¢Æ°À¤Î¹â¤¤¹¶·â¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ËÁ´¥Áー¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÇÇÔÀï¤·¤¿ÀçÂæÂçÌÀÀ®¤äÊ¡ÂçÂç¹ê¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÈ«»³ñ¥Âç¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Áー¥à¤È»î¹ç¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈ¬²¦»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¥×¥ìー¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°²áµî¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
2024Ç¯¡§6°Ì¡Ê3¾¡4ÇÔ¡Ë
2023Ç¯¡§ÉÔ½Ð¾ì
2022Ç¯¡§ÉÔ½Ð¾ì