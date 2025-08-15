大人のかき氷を一流バーテンダーが考案【京王プラザホテル】マンゴーと桃のふたつの味が登場
新発想のかき氷が登場しました。それが【京王プラザホテル】のバーテンダーが考案したマンゴーと桃の2種類のかき氷です。バーテンダーに憧れて、京王プラザホテルに入社する方もいるほど、業界では有名なホテル。そんなバーテンダーならではの、シロップにこだわったかき氷は唯一無二。「マンゴーのかき氷」と「桃とロイヤルミルクティーのかき氷」を紹介します。
日本を代表する老舗ホテルのかき氷
昨年の料理長が考案したかき氷に続き、今年のバーテンダーが考案したかき氷は、ホテル３階にある「カクテル＆ティーラウンジ」で提供。女性客はもちろん、ホテルのラウンジということもあって、１人で訪れる男性客も入りやすく、人気のかき氷なのだとか。バーテンダーが作る大人のかき氷はそれぞれ1日20食限定。2025年9月30日までの夏のメニューをぜひ味わってみてください。
▲3階にある「カクテル＆ティーラウンジ」 ＜画像提供：京王プラザホテル＞
上質なラウンジにはバーカウンターもあるので、夜もお酒やカクテルとともにかき氷を楽しめます。
▲バーテンダーの佐藤賢一氏
今回のかき氷を考案したバーテンダーの佐藤賢一氏は、1988年に京王プラザホテルに入社以来館内のバー・ラウンジで経験を積み、カクテルコンペティションに出場するなど京王プラザホテルが誇るバーテンダーの1人です。特に味をつけた氷作りや、味変のシロップなど、お酒やリキュール、果汁などの豊富な知識、それをどう組み合わせるかのクリエイティブな発想はバーテンダーならでは。佐藤賢一氏とそのチームスタッフが作り上げた珠玉のかき氷を楽しめます。
人気「マンゴーのかき氷」
2025年6月1日から提供しているのが「バーテンダーが贈る贅沢なマンゴーのかき氷〜２種類のふわふわエスプーマとラム酒香るシロップ〜」です。ショットグラスで添えられた「ダークラム香るカラメルシロップ」で味変も楽しめます。ドリンクセットは、ホテルブレンドティーを選びました。
▲マンゴーのかき氷 単品￥2,900、ドリンクセット￥4,000
作り方は以下のとおり。お皿の底に敷かれたかき氷は、ノンアルコールの白ワインとレモンジュース、砂糖をベースに、ピューレ状にしたマンゴーを混ぜて凍らせた、味のついた氷を削って下に敷き、その上にヨーグルトのエスプーマ（泡）をのせ、さらにバーテンダー御用達の「新宿氷業」が作った純氷を削って、マンゴーの果肉を使ったエスプーマで全体を覆いつくしたうえに、白いヨーグルトのエスプーマをトッピングしています。
▲マンゴーのエスプーマの上にはヨーグルトのエスプーマをトッピング
▲マンゴーの果肉もたっぷり添えられます
途中でマンゴーの甘さを味変するのは、「マイヤーズ」のラム酒と自家製のカラメルソースを合わせた「ダークラム香るカラメルシロップ」。トロピカルカクテルには相性のいいマンゴーとマイヤーズを使うのもバーテンダーだからこそのひらめき。フランベしてアルコールを飛ばしていますが、ラム酒ならではの奥行きのある風味とカラメルソースのビターな後味で、フルーティなかき氷がいっきに大人の味わいに変化します。
▲「ダークラムが香るカラメルシロップ」で味変
新作「桃とロイヤルミルクティーのかき氷」
一方桃のかき氷は8月1日に新登場。ロイヤルミルクティーの上品な甘味や、桃の果肉もたっぷり楽しめるかき氷です。
一番下には凍らせたロイヤルミルクティーを削ったグラニテ（味のついたかき氷）を敷き、桃とクリームチーズを合わせたエスプーマをのせ、そこに純氷のかき氷を盛っています。さらにロイヤルミルクティーのエスプーマをたっぷりとかけて、真っ白な桃のエスプーマをトッピング。食べている途中で氷が徐々に溶けることも考慮して、一番下に敷いたロイヤルミルクティーの氷は、強めの味にしているのだとか。
▲桃とロイヤルミルクティーのかき氷 単品 2,900、ドリンクセット 4,000
純氷のかき氷を覆うようにして盛っているのは、ロイヤルミルクティーのエスプーマ。冷凍した桃を削って添えているので、かき氷と桃の食感を楽しめます。一番上の白いエスプーマは桃とクリームチーズを使い、桃の風味とレアチーズケーキを思わせる味わいに仕上げます。
▲2層のエスプーマはロイヤルミルクティーと桃、クリームチーズと桃
桃のコンポートがたっぷり添えられ、満足感いっぱいのかき氷です。
▲桃の果肉もたっぷり
味変のシロップは、カクテルの「コスモポリタン」をイメージしたオリジナル。クランベリージュースのほかに、オレンジのリキュール「コアントロー」に替えてオレンジマーマレード、ウォッカの替わりにノンアルコールの白ワインを使い、甘いロイヤルミルクティーのかき氷に、クランベリーの甘酸っぱさで味の変化を生み出しています。
▲「コスモポリタン風シロップ」で味に変化
今回紹介した２種類のかき氷の提供は9月30日まで。10月から提供する新作のかき氷も現在考案中です。さらに「マンゴーのかき氷」もしくは「桃とロイヤルミルクティーのかき氷」がついて、本館７階の屋外「スカイプール」を利用できる宿泊プランを9月28日（日）まで用意しています。本場仕込みのバーテンダーの卓越した感性によって生み出されたかき氷。ぜひ試してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：京王プラザホテル https://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/ct/＞