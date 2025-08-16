新世代女性ダンス＆ボーカルグループ・ＷＥ３Ｍ（ウィーム）が、１５日、初のワンマンライブ「ＷＥ３Ｍ １ｓｔＬＩＶＥ “Ｇａｒｒｒｒｒｒ ＰＡＲＴＹ”」を大阪・中央区のＯＳＡＫＡ ＭＵＳＥで開催した。

ＷＥ３Ｍは、メンバーそれぞれが持つスキルと、ＨＩＰＨＯＰとＲ＆Ｂを軸にした骨太な音楽性を武器に、ダンス、歌、ラップの三拍子そろったグループ。３年以上の育成期間にはメンバーの脱退や追加を経験し、紆余曲折を乗り越えて現在の６人体制（ＡＮ、ＭＡＮＡＭＩ、ＨＩＮＡＮＯ、ＨＯＮＯＲＩ、ＭＯＭＯＫＡ、ＩＲＯＨＡ）に至った。

満を持して開催された初のワンマンライブは、完全セルフプロデュース。楽曲のトラック、リリック、演出、衣装に至るまですべてメンバー自身が手がけた。

ライブ配信や公演で培ったＭＣ力を発揮したＭＡＮＡＭＩの巧みなトークで、会場はさらにヒートアップ。ＨＩＮＡＮＯは今回のライブフライヤーやメンバーのビジュアル制作も担当。ダンスや歌だけでなく、アートやデザインといったクリエイティブな面でもグループを牽引する存在として今後の活躍にも期待が高まる。

同グループはＨＩＰＨＯＰカルチャーに根ざした日本語ラップで世界を目指す。