「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」30分超えのビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」より、30分を超える「Behind the Scenes」が公開された。

■ミセスが『CEREMONY』を立ち上げた強い想いと覚悟の一端を知ることができる「Behind the Scenes」

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として立ち上げた新たなエンタテインメントメディア。

その記念すべき第1回目が、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、現在の音楽シーンで活躍している多種多様なジャンルの8アーティストが招聘され、6月18日、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催。GREEN CARPETや円卓など、いわゆる対バンライブやフェスとも異なる様々な趣向が凝らされるなか、出演アーティストとオーディエンス全員が音楽の素晴らしさを改めて感じ、喜び讃え合った特別な音楽の祭典となった。

公開された「Behind the Scenes」映像は30分を超える大作。ミセスが『CEREMONY』を立ち上げた強い想いと覚悟の一端を知ることができる、必見の内容となっている。

■「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」Behind the Scenes

■「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」TVerでの無料配信とWOWOWでの放送・配信が決定

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、9月14日20時よりTVerでの無料配信とWOWOWでの放送・配信が決定。

同じ“10周年”同士のコラボレーションとなるTVerでの無料配信は、ミセスのメンバーの発案により実現。またWOWOWでは「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」と過去ライブ4本を合わせて『Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル』として5作品が一挙に放送・配信される。ぜひチェックしよう。

■配信情報

TVer「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」

09/14（日）20:00～

※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

WOWOW『Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル』

09/14（日）10:00～

※WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※各番組、放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり

・10:00～ 『Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”』

・12:40～ 『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』

・15:10～ 『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』

・17:30～ 『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』

・20:00～ 「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」

【出演アーティスト】

Mrs. GREEN APPLE

ATEEZ

日向坂46

HY

LE SSERAFIM

M!LK

My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの放送・配信なし

the engy

TOMOO

※Mrs. GREEN APPLE以外、ABC順

※配信予定・内容は予告なく変更になる場合あり

TVer 公式サイト

https://tver.jp/

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/

『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/