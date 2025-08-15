【射手座】週間タロット占い《来週：2025年8月18日〜8月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月18日〜8月24日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『行動の仕方が良くなります』
｜総合運｜ ★★★★☆
気持ちと行動を上手にリンクさせていきます。周りの人達の目を気にしないことが、物事をスムーズにいかせる大事な鍵となるようです。仕事や公の場では変に自分達のことを華やかに見せようとしている人達に囲まれます。反発心もあって、自分を質素に見せていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
形にこだわったり相手の気持ちを求めすぎたりしなければ、関係が良好になって満足できそうです。自分の情熱をどこに向けるか、どう活かすかが重要でしょう。シングルの方は、過去に離れた人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手からの愛情や優しさが見えやすい時です。
｜時期｜
8月18日 悩みが多い ／ 8月24日 高みをめざす
｜ラッキーアイテム｜
食卓トレイ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞