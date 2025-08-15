頑固な“腰周りの贅肉”を落とすなら◎ １日１分【お腹のサイズダウン】に効く簡単習慣
自分の体のラインを意識する場面が増えてくると、特に気になるのが頑固な“腰周りの贅肉”。でも、何かと対応が後回しになっていませんか？ そんな腰周りの悩みをずっと引きずらないためにも習慣に採り入れたいのが、脇腹に集中アプローチできるヨガの簡単ポーズ【サイド・アングル】です。股関節の柔軟性を高めることにもつながるので、下半身の引き締めや姿勢の改善にもつながります。
サイド・アングル
体側を大きく伸ばすことで腰周りについた頑固な贅肉を引き締めていくポーズです。
（１）四つん這いになって足の裏を床につけた状態で骨盤を上げ、頭を二の腕の間に入れて背筋を真っ直ぐキープする（ダウンドッグ）
（２）片方の脚を大きく前に出し、つま先を90度外側へ向けてからひざを曲げ、上半身を起こして両腕を肩の高さで一直線に広げる（英雄のポーズ）
（３）片方の腕のひじを前脚にかけ、もう片方の腕を回転させるように斜め上方向に真っ直ぐ伸ばしてゆっくり３呼吸（約30秒間）キープする
続けて、前に出す脚を変えて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背筋を真っ直ぐにキープしておくこと」がポイント。背中が丸まった状態にならないように注意しましょう。また、慣れてきたら上半身をさらに深く倒すようにすると、より引き締め効果が高まりますよ。＜ヨガ監修：YUKIE（インストラクター歴４年）＞
