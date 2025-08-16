トランプ米大統領は１５日（現地時間）、半導体関税について来週にも決定すると明らかにした。トランプ大統領はプーチン大統領との米ロ首脳会談のためアラスカに向かう大統領専用機内で記者らに対し「まだ関税は設定していない」とし、このように述べた。

トランプ大統領は鉄鋼と半導体の関税を設定する計画だとし、鉄鋼にはすでに５０％の関税が課されていると話した。この措置は相互関税でなく品目関税であり、特定品目の輸入が米国の国家安全保障を脅かす場合は関税を課すことができるという通商拡大法２３２条を根拠とする。米商務省はすでに半導体の輸入が国家安全保障に及ぼす影響を調査中だ。

これに先立ちラトニック商務長官は先月２７日、２週間以内に半導体関税を発表する可能性を示唆した。トランプ大統領の今回の発言は、自身の関税政策が米国経済活性化に寄与したと強調する中で出てきた。トランプ大統領はプーチン大統領が経済協力を望んでいると述べたほか、自動車と人工知能（ＡＩ）工場をはじめ数百の工場が関税を避けるために米国に移転していると主張した。

関税率についてトランプ大統領は「米国内での工場建設を誘導するため、初期には低く設定するだろうが、一定期間が過ぎれば大幅に引き上げる」とし「米国に工場を建てなければ非常に高い関税を出すことになるだろう」と警告した。