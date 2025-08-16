くすみカラーが素敵なクラシック・プーデザイン！ベルメゾン ディズニー「今治3重ガーゼスヌード」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、すぽっとスムーズにかぶることができる、「クラシック・プー」デザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」今治3重ガーゼスヌード「クラシック・プー」
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：1,290円（税込）
サイズ：幅約19×径70cm
品質：綿100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「クラシック・プー」デザインのスヌード。
うっかり日焼けしやすい首元を日差しからガードしてくれます！
また、すっぽりかぶるスヌードタイプなので、ほどけて落ちる心配もありません。
冷房で肌寒いときにも活躍してくれるファッションアイテムです。
スヌード一面には「クラシック・プー」とリーフ柄があしらわれ、全体的にくすみがかった淡い色合いなのもおしゃれ。
さりげなくストライプ風になっているのもポイントです☆
ふんわり軽い綿素材の3重ガーゼ生地が使用されています。
さらっとしていて、肌触りが気持ち良い！
今治産のガーゼを使用しているので、今治タオルのブランドマークとロゴも付いています。
おしゃれに日除け＆冷房対策できる「クラシック・プー」グッズ。
すぽっとスムーズにかぶることができる、ディズニーデザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
