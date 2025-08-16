ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、すぽっとスムーズにかぶることができる、「クラシック・プー」デザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」今治3重ガーゼスヌード「クラシック・プー」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：1,290円（税込）

サイズ：幅約19×径70cm

品質：綿100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのスヌード。

うっかり日焼けしやすい首元を日差しからガードしてくれます！

また、すっぽりかぶるスヌードタイプなので、ほどけて落ちる心配もありません。

冷房で肌寒いときにも活躍してくれるファッションアイテムです。

スヌード一面には「クラシック・プー」とリーフ柄があしらわれ、全体的にくすみがかった淡い色合いなのもおしゃれ。

さりげなくストライプ風になっているのもポイントです☆

ふんわり軽い綿素材の3重ガーゼ生地が使用されています。

さらっとしていて、肌触りが気持ち良い！

今治産のガーゼを使用しているので、今治タオルのブランドマークとロゴも付いています。

おしゃれに日除け＆冷房対策できる「クラシック・プー」グッズ。

すぽっとスムーズにかぶることができる、ディズニーデザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

