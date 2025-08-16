歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。芸能界を引退した島田紳助さんと日ごろからメールや電話のやりとりをしているとして、近況報告した。

和田はフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演した際、収録が早めに終わったこともあって、千鳥ノブと大悟、博多大吉、ちょんまげラーメン田渕章裕らと飲みに行ったときの話をした。「話してるときにいろんな話が出て、辞められた島田紳助さんの話になったんですよ」と漏らした。

すると紳助さんとの交流について「今も毎日LINEとか。私が目が悪いんで、私は電話で返すんですけど、向こうはLINEを送ってくれたりね」と紹介。アシスタント垣花正が「すっごく数くるんですってね、紳助さんから」と合いの手を入れた。

和田は「私は感動してるわけ、毎日。（紳助さんが）楽しく生きてるから。海を見て『きれい』って言ったり、ご飯つくって『もうちょい何か入れれば良かった』って言ったり、本を読んだり、絵を描いたり、悠々自適なんですよ。今、お孫さんと奥さんといってるんだけど、そんなこともあって『紳助くん、電話してみよーか』ってことになって」となどと番組後に楽しい打ち上げになった経緯について振り返っていた。