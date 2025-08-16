フロントウイングブース

フロントウイングは、8月16日より17日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット106」にてブースを出展している。場所は西3・4ホール「1121」。

数多くの美少女ゲームを手掛けるフロントウイングは、今年が25周年のアニバーサリーイヤーとなっている。そんな節目を記念し、25周年記念作品が続々とリリースされているが、ここコミックマーケットでもアニバーサリーを記念してブースを出展している。

ブースは「ATRI」や「グリザイア」といった作品の横断幕で彩られているほか、過去作のPVを放送するモニターも多数設置。ここでは最近の作品から、過去の名作までのトレーラーをチェックできる。また、最新作「GINKA」のパネルなどフォトスポットも用意されている。

既存のアイテムだけでなく、新作のグッズも多数販売されており、お値段3万円を超える高精細ファインアートが登場。こちらは「グリザイア」より天音とみちると幸の3人をデザインしたものと、「ISLAND」より凛音をデザインしたものの2種類がラインナップ。非常に鮮やかかつ大きなサイズの商品になっていた。

さらに、「ATRI」、「グリザイア」、「ジブリール」の3層アクリルスタンドも販売。こちらはイラストが3層に分けられており、立体的な見た目が楽しめるアイテムとなる。実際にジブリールの商品を拝見したが、かなり攻めたデザインになっており、リカが触手に絡みつかれているというキワドさ全開のグッズだった。3層に分けられているため、それぞれ左右に少しずらして好きなアングルにすることができるほか、別の商品との入れ替えも可能になっているという。当然、全年齢のグッズだが「ジブリール」らしさあふれるアイテムに仕上がっていた。

なお、一部グッズは受注販売も実施。コミケに来るのが難しいという人は通販情報をチェックしておくと良いだろう。

キャラクターのパネルなどフォトスポットも用意されている

こちらはゲームのパッケージデザインを使ったアクリルキーホルダー。会場ではランダム16種で価格は1個500円

「グリザイア」より「睡眠の重要性 Tシャツ」などアパレルグッズも販売。価格は各4,000円

「グリザイア」の高精細ファインアートは33,000円と値が張る商品だが、実物はなかなかの迫力！

こちらは「ジブリール」の3層アクリルスタンド。「ATRI」と「グリザイア」の商品も販売されているが、入れ替えてディスプレイもできる！

一部商品は後日受注販売が行なわれるようだ