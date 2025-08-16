がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに、新たな旅立ちの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 夫・世継恭規さんと新たな旅立ち 世継さんのストーリーズに「妻は本当に愛情深い人」【 出会って10日婚 】





アンナさんは、卓上に置いた2冊のパスポートと2枚の航空券の写真を投稿。航空券には「YOTSUGI / YASUNORI MR」と「YOTSUGI / ANNA MS」と、二人の名前が印字されています。





2つめには、キャリーケースを転がしながら悠然と空港の通路を歩く世継さんの後ろ姿の動画を投稿。旅慣れた様子に、アンナさんがBGMで付けたFoo Fightersの「Learn To Fly」がよく似合っています。









そして3つめに、アンナさんは世継さんのストーリーズの接写を投稿。「よっちゃんのストーリーには。。。」と紹介している文面には、

“My wife is a truly loving person.” （私の妻は本当に愛情深い人です。） “every time I travel We fight every three days.” （ 旅行するたびに思う。3日おきにケンカ） “But I've come to think of these as forms of communication, not as fights” （しかし、私はこれらをケンカではなくコミュニケーションの形として考えるようになりました） “because what she always says is true.” （なぜなら彼女がいつも言っていることは真実だからです）









と、世継さんからアンナさんへの深いリスペクトが綴られていて、アンナさんと世継さんの間にしっかりとした愛情が育ちつつあることがうかがえます。

