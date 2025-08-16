Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤±¤¬¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡ÚÄ¹Ìî¡¦²¬Ã«»Ô¡Û
16Æü¸áÁ°¡¢²¬Ã«»Ô¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢²¬Ã«»ÔÀî´ß¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤êÀþ¡¢²¬Ã«JCT～°ËËÌIC¤Î´Ö¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60ÂåÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Î¿ÛË¬IC～°ËËÌIC´Ö¤È¡¢Ä¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Î±ö¿¬IC～²¬Ã«JCT´Ö¤¬¸áÁ°11»þ25Ê¬¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£