就寝中に「Wi-Fiルーター」の電源を切ったら年間でどれくらい節約できる？電気代を抑える3つのポイントも解説！

そもそもWi-Fiルーターの電気代は年間でいくらかかる？

家庭のインターネット環境に欠かせないWi-Fiルーターですが、24時間365日つけっぱなしにしている場合、電気代は年間でどのくらいになるのでしょうか。

Wi-Fiルーターの消費電力は製品の性能によって異なりますが、一般的には5Wから15W程度のものが多いようです。ここでは、一般的な家庭で使われることの多い、消費電力10Wのルーターを例に計算してみましょう。

電気代の計算にあたっては、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が目安としている、「1kWh (キロワット時) あたり31円」を使用します。

10Wのルーターを24時間つけっぱなしにした場合、1日の電気代は約7.4円（10W ÷ 1000 × 24時間 × 31円）です。これを1ヶ月（30日）に換算すると電気代は約223円、年間にすると約2716円となります。

高性能なルーターや、複数の機器を中継するメッシュWi-Fiなどを使用している場合は、これよりも電気代が高くなる可能性があります。まずはご家庭のルーターの消費電力を確認してみるとよいでしょう。



就寝中に電源オフで節約できる年間の電気代を計算

では、本題である就寝中にWi-Fiルーターの電源を切った場合、年間でどれくらいの節約になるのかを計算します。1日の睡眠時間を8時間とし、その間ルーターの電源をオフにすると仮定します。先ほどと同じく消費電力10Wのルーターで計算してみましょう。

毎日8時間電源をオフにすると、1年間（365日）のオフ時間は合計で2920時間になります。この時間分の消費電力量を節約できるので、年間の節約電力量は29.2kWh（10W ÷ 1000 × 2920時間）です。これを電気料金に換算すると、年間で約905円の節約になります。

金額だけ見るとわずかに感じるかもしれませんが、これはあくまでルーター1台での計算です。もし、消費電力の大きいルーターを使っていたり、複数のルーターを設置していたりするご家庭では、節約効果はさらに大きくなるでしょう。

ただし、電源を頻繁に切ることは、製品によっては故障の原因になる可能性も指摘されています。また、朝の忙しい時間に起動を待つ手間も発生するため、ライフスタイルによっては不便を感じるかもしれません。



電源オフより手軽かも？電気代を抑える3つのポイント

電源のオンオフは手間がかかると感じる方もいるでしょう。そんな場合は、日常の中で自然に取り入れられる工夫があります。

まずは、省エネモードやスリープモードを活用する方法です。最近のルーターには、通信が少ない時間帯に自動で電力を抑える機能や、一部ランプの消灯、通信速度の制御を行う設定が備わっているものがあります。夜間だけ機能を絞るように設定すれば、電源を落とさずに節電効果が見込めます。

さらに、定期的な再起動が有効な場合もあります。長時間稼働が続くと内部に熱がこもり、動作が不安定になる恐れがあります。その結果、通信効率が下がり、不要な電力を使うことにもつながります。月に1回程度の再起動で内部をリフレッシュできれば、安定した動作を保ちやすくなるでしょう。

設置場所の見直しも忘れてはいけません。壁や家具の陰、棚の奥など、電波が届きにくい場所では通信が不安定になり、端末やルーターが余計な電力を使うことがあります。家の中心付近や床から1～2mの高さで、周囲に障害物が少ない場所に置くと電波が効率よく届き、結果として電力のムダも減らせるでしょう。



小さな工夫の積み重ねが未来の家計を楽にする

Wi-Fiルーターの電源を就寝中にこまめに切ることで、年間約900円ほどの節約効果が期待できます。

さらに、省エネモードの活用や定期的な再起動、設置場所の見直しなど、日常のちょっとした工夫でムダな電力を抑えられるでしょう。ライフスタイルに合わせ、無理なくできる方法を取り入れてみるとよいでしょう。



出典

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問 Q&A

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー