「かなり攻撃的なメンツ」「どうなるか読めない」新生コンサの初陣スタメンにファン期待！ ホームで秋田と対戦「サポが納得する戦術を」
８月11日に岩政大樹監督との契約を解除し、柴田慎吾の新監督就任を発表した北海道コンサドーレ札幌。５日後の16日にJ２第26節でブラウブリッツ秋田とホームで対戦する。試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK 51 高木 駿
DF ２ 郄尾 瑠
DF 50 浦上仁騎
DF 25 大粼玲央
DF 47 西野奨太
MF 71 白井陽斗
MF 27 荒野拓馬
MF ７ スパチョーク
FW 35 原 康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 11 青木亮太
控えメンバー）
GK １ 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF ３ パク・ミンギュ
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
FW 90 マリオ・セルジオ
新体制の初陣。クラブの公式Xでもメンバーが公表されると、以下のような声があがった。
「これはかなり攻撃的なメンツだな」
「フォーメーションがちょっと分からないけど、なんか攻撃的そう！」
「ベンチ含めて攻撃的に行けそう」
「水曜、木曜のトレーニングから予想するに、１−３−４−２−１」
「３−２−２−３に見えるけど楽しませてくれーー」
「良いバランスのメンバー」
「これはどうなるか読めない」
「白井シャドー、原右、青木左、今のベストな布陣かな」
「原、どんどん仕掛けて欲しい！」
「３バックで西野と荒野のボランチに両サイドがチェックと白井って感じかな？」
「大粼選手はCBなのかボランチなのか気になるところ」
「ミンギュベンチメンバー入り 復帰うれしいー!!」
「今日は結果というよりも、サポが納得する戦術を見せてくれ」
「まずは勝ちたい試合」
リスタートで白星を掴めるか。試合は大和ハウスプレミストドームで14時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
