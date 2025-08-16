水原希子、美太もも際立つ姿披露も「妊娠したのかと思った」「陽性でした画像かと」勘違いの声続出
モデルの水原希子さんは8月14日、自身のInstagramを更新。美貌が際立つショートパンツ姿を披露しました。
【写真】水原希子の抜群のスタイル
「とてもかわいい！」水原さんは「irohaとのコラボ第2弾」とつづり、4枚の写真を載せています。コラボレーションしたアイテムを片手に、畳の上でくつろぐ姿などを披露。タンクトップとショートパンツ姿からは、大胆に肌が見えています。美しいデコルテや太ももなど、大人の魅力が印象的です。
この投稿にファンからは、「とてもかわいい！」「美しい」「コーデかわいい」と称賛の声が上がっています。また水原さんが手に持っている女性用のアイテムについて、「陽性でした画像かと思った」「自分は妊娠検査薬かと思った笑笑」「妊娠したのかと思った」「離乳食のフィーディングスプーンかと思った私」など、勘違いする声も寄せられています。
「ワンピースがとてもお似合いです」2日にも、サンローランのキャミワンピースを着用し、美脚を披露していた水原さん。コメントでは、「ワンピースがとてもお似合いです」「1枚1枚が『アート』なのが希子ちゃんの素晴らしいとこ」と絶賛の声が寄せられています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
