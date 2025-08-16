元衆院議員でタレントの杉村太蔵が１６日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演し、高校時代、ともに部活動に励んだ仲間の思い出を語ったあと、言い過ぎたと思ったのか最後に「すみません」と謝罪した。

番組では、部内の暴力事案に端を発した問題で高校野球大会２回戦への出場を辞退した広陵高校について話し合った。ＭＣの石井亮次アナウンサーが「太蔵さんはテニスの強豪校の出身」と振った。

杉村は「古い古い３０年前のことですけど」とした上で、「僕はインターハイ優勝目指して頑張っていて。当時から連帯責任ですからね。僕の学年で、ひとことで言うと…」と言葉を選び、「どうしようもないやつがいたんです。もう、ほんっとにどうしようもないのがいて。例えば…たばこの香りがするわけです。そんなこと見つかったら全部ダメになっちゃう」と連帯責任として自分自身がインターハイに出場できなくなることを憂えていた。「お前、吸ってるだろ」「吸ってない」「なんでこんなに臭いんだよ」「親がヘビースモーカーなんだ」というやり取りがあったことを再現して共演者の笑いを誘った。

たばこ臭の発覚以来、杉村は「大会が終わるまでわたしがずっと密着した。鞄の中も毎回チェックして」と厳しい態度でのぞんだという。杉村は「お前が問題起こしたら俺が出られなくなる！」と当時を思い出して声を張り上げ、「僕が連帯責任のひとつの抑止力を実感したことはあるんですけど、今の時代適切かどうかは分かりません。３０年前の思い出です」とまとめた。

その後、番組は連帯責任の話になり、テーマそのものが変わるタイミングで杉村は「一言だけ」とし、「今は立派になってます。すみません」と両手をついて頭を何度も下げて謝罪した。