フリーアナウンサー徳光和夫（84）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。

結婚を発表した女優二階堂ふみとお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーの今後に期待した。

徳光は二階堂とカズレーザーの結婚の話題に触れ「新聞見て、エーッと思って。担当のマネジャーも分かんなかったんじゃないかってぐらい」と心底驚いた様子。カズレーザーについて「テレビで見ておりますと、ますます、どんどん魅力が出てくる人。この人は幅広くて深いもんね。自分自身も研究してるし、勉強してるし」と印象を語った。

また「ふみちゃんにもそういうところがありましてね。同じ事務所なんですけど」と二階堂についても話し、「ふみちゃんは女優として演技が認められたじゃないですか。女優として1本で行くのかと思ったら、教養と学力を身につけなければいい女優にはなれないと。歴史を知ることによって演じられるってことで、彼女は1浪して慶応に入る。大変努力家でありまして」と人柄を語った。

徳光は「そんな2人でありますので、この2人が一緒になりますと我々が考えられないような化学反応を起こして、今後日本の家庭でこういうのありかなと思うような家庭が出来上がるんじゃないかと。そういう楽しみもございます」と祝福していた。