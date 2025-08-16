（MCU）映画『ブラックパンサー3（仮題）』の企画が、水面下で順調に進行しているようだ。出演が期待されている名優デンゼル・ワシントンが、監督のライアン・クーグラーと話し合いを続けていることを認めた。

本作は『ブラックパンサー』シリーズの最新作だが、設定やプロット、出演者などの情報は不明。ティ・チャラ役のチャドウィック・ボーズバンが死去したことを受け、続編『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）ではティ・チャラの妹シュリが主人公となった。第3作ではティ・チャラ役に代役を立てるとの噂もにわかにささやかれたが、プロデューサーのネイト・ムーアはこれをしている。

ワシントンが『ブラックパンサー3』の出演に向けてクーグラーとの話し合いに入っていることは、2024年11月、ワシントン自身が日本でしてしまったもの。このたび、米の取材にて、「クーグラーとは役柄についての話し合いを続けていますか？」と聞かれると、ワシントンは控えめに「僕とライアンの間でね」とだけ答えた。

それもそのはず、ワシントンが『ブラックパンサー3』に出演する可能性については、秘密主義を徹底するマーベルである、現時点で公開されるはずの情報ではなかったのだ。ワシントンはクーグラーに電話をかけてしたというが、のちにクーグラーは公の場で「ぜひ実現させたい。彼が興味を持ってくれる限りは実現するでしょう」と語った。また、ムーアも「実現させたいと思います。おそらく正史の誰かになると思います」といた。

クーグラーは最新作『罪人たち』が2025年4月に公開されたばかりとあって、現時点で『ブラックパンサー3』の具体的な進捗は明らかになっていない。ただし米は、7月末に「アイデアが形になりつつあり、内部の期待は高まっている」と報じていた。2月の時点では「ストーリーの話し合いができていない」とことを踏まえると、この半年間で企画は順調に動いていることが考えられる。

ちなみにクーグラーは、4月の時点で『ブラックパンサー3』の公開時期は「遠くない」といた。しかしながら、すでに脚本の執筆が始まっていると考えても、撮影から完成までは短くとも1年以上の期間と要するとみられる。2027年12月公開の『／シークレット・ウォーズ（原題）』でMCUは「リセット」されるというが、それまでに間に合うかどうか？

