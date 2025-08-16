◆米大リーグ アスレチックス―エンゼルス（１５日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が１５日（日本時間１６日）、敵地のアスレチックス戦で先発して４回を投げて５安打４失点３四球３奪三振２本塁打で、７勝目はならなかった。

初回先頭のランゲリアーズにカウント１−２からの外角高め直球を右中間へ放り込まれ先制点を献上。その後２死から左前安打と遊失で２死一、二塁とされたが、６番ブルデーをカーブで空振り三振にしとめ、さらなる失点を防いだ。

２回に捕手ダーノーの適時二塁打で同点に追いついてもらった菊池は３回、先頭のルーカーに左線二塁打、カーツに左前と連打され、続くトーマスにカーブを狙い打たれて左越えに２号３ランを被弾。引き続き無死でハネズに四球を与えるなどしたが、中堅テオドシオの好守にも助けられ３失点で踏みとどまった。

４回はこの試合で初めて３者凡退としたが、球数が９４球とかさんでいたこともあってか、降板した。

菊池は９日（同１０日）、敵地のタイガース戦で５回８安打４失点２四球７奪三振で、６勝目（７敗）を挙げた。ア・リーグ中地区首位を独走する相手から、８安打されながらも粘りの投球で今季初の連勝を飾っていた。