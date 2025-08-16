ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡¡ÖÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¡×È¯¸À¤á¤°¤ê¡Ö¡È»°É´»Í½½»°¸÷¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ¤·¤¤¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¡¦ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤á¤°¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï14Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î´ßÃ«¹áÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤¬¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶ìÇº¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö»ä¤â68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¡¢¤È¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÆü¡¹Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ(¿µÂÀÏº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ß½ÇÉã(Íµ¼¡Ïº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ßÄï(ÎÉ½ã)¤Î¼·¸÷¤ê¡áÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï16Æü¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¡È¡ß¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â¤·¤¿Åú¤¨¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡¦¡È7¡ß7¡ß7¡á343¡É¤Ê¤Î¤Ç¡ÈÆó½½°ì¸÷¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¡¦¡È»°É´»Í½½»°¸÷¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ¤·¤¤¡¡¡¦¤ªÁ°¤Ï·×»»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¤È¤Þ¤¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÈþÃÒÍº¸µÉûÁíÍý¤òÁÄÉã¤Ë¤â¤Á¡¢¸µ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞÂåÉ½¤Ç¡¢¹ÔÀ¯²þ³×Ã´ÅöÁê¤âÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕ´îÈþ»á¤òÇìÉã¤Ë¤â¤ÄÅìµþÅÔ¿·½É¶èµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÅÏÊÕ¤ß¤Á¤¿¤«»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ§¼±¤Ï¤É¤¦¤ä¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤â¡È½½»Í¸÷¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»Í½½¶å¸÷¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£