えなこ、超ミニスカ姿で色気全開 水着、露出多めな衣装グラビアに衝撃「勢い止まりませんね」「好き」
コスプレイヤーのえなこが、16日発売の『ヤングガンガン』で表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】布面積少ない！露出多めな衣装＆水着姿のえなこ
誌面では「これが大人の戦い方」とし、お風呂での水着姿、胸元が丸見え＆超ミニスカ姿などのグラビアが掲載。
表紙は、肌の露出が多めな独特な衣装を着た、えなこの姿を見ることができる。
これにネット上では「ショートカットのえなこさんも可愛い」「衣装好き」「まさに夏の表紙ジャックな勢い止まりませんね」などの声があがっている。
■えなこPROFILE
誕生日：1月22日
身長・サイズ：T154・B86・W59・H85
血液型：A型
趣味：コスプレ、カラオケ、アニメ鑑賞、音ゲー
【写真】布面積少ない！露出多めな衣装＆水着姿のえなこ
誌面では「これが大人の戦い方」とし、お風呂での水着姿、胸元が丸見え＆超ミニスカ姿などのグラビアが掲載。
表紙は、肌の露出が多めな独特な衣装を着た、えなこの姿を見ることができる。
これにネット上では「ショートカットのえなこさんも可愛い」「衣装好き」「まさに夏の表紙ジャックな勢い止まりませんね」などの声があがっている。
■えなこPROFILE
誕生日：1月22日
身長・サイズ：T154・B86・W59・H85
血液型：A型
趣味：コスプレ、カラオケ、アニメ鑑賞、音ゲー