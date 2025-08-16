出産施設がない町に「安心して出産できる場所を」 新設の助産院に密着 “50年ぶり”赤ちゃん誕生『every.特集』
出産施設がない神奈川県真鶴町に、新しくできた助産院「海とつき」。地元住民らが「安心して出産できる場所を」と誘致し2025年春、開院。みんなで支え合う「子育ての拠点」にもなっていました。町で約50年ぶりに迎えた赤ちゃん誕生に密着しました。
■新しくできた助産院 初めての赤ちゃん誕生
小林さんの夫
「小さい」
小林さん
「ようこそ」
夫
「ちょっと目が開いた」
小林さんの子
「ほんとだ」
小林さん
「男の子です。お兄ちゃんそっくりな顔で」
出産できる施設がない町に、この春、新しくできた助産院。初めての赤ちゃんの誕生に密着しました。
■産む場所がなかった町に…待望の助産院
神奈川県真鶴町。人口およそ6500人。豊かな自然と海に囲まれた小田原市や湯河原町に隣接する町です。
子連れのお母さんに聞いてみると…
町で出会ったお母さん
「（出産は）小田原まで行っていました。毎回毎回、健診も一人で行って」
妊婦健診や出産のために、車や電車で30分以上かかる小田原市などの医療機関まで行かないといけない状況が続いていました。
観光地に囲まれていることもあり、小田原市へつながる道は渋滞も発生しやすく、過去には“車中で出産してしまったケース”もあったといいます。
全国的に減少している分娩施設。長い間、産む場所がなかったこの町にできた助産院が「海とつき」です。
■安心して出産できる “地元で産みたい”
2024年、真鶴町に移住してきた女性は、この助産院で出産したいと考えていました。
真鶴町に移住 島野麗敏さん
「ここから聞こえるってことは頭位？」
助産師
「今はね、蹴ったらまだ動く」
島野さん
「助かりますよね。安心感もあるし、何かあった時にすぐに相談できる。遠いよりは近くの方がいいなって」
出産は2回目。“地元で産みたい”と考えたのは、1人目の出産の時の経験がありました。
島野さん
「前回は、計画無痛（分娩）だったので、だから本当に自然なお産で無事に産めたらすごくいいなと」
■妊娠・出産・産後のケア 子育て支援も
「海とつき」の院長を務めるのは助産師の岩田美也子さん。
海とつき 助産師 岩田美也子 院長
「全く縁もゆかりもなかったんだけど」
「産むところがないと子育て支援にならない」
5年前、地元の住民が“助産院をつくろう”と立ち上がり、足りない資金はクラウドファンディングで集めました。
このプロジェクトに賛同したのが岩田さんだったのです。岩田さんは大学病院で助産師として勤務したのち、川崎市内の助産院で院長を務めていました。
岩田院長
「産んでよかったと思えるような、お産をしてもらいたい」
助産院とは、医師ではなく助産師が妊娠・出産・産後のケアを行う施設。妊婦に異常がみられた場合に備え、小田原市の病院と連携をとりながら、妊婦の希望に添った形でお産をすることができるといいます。
■気軽に子育ての相談ができる拠点に
「おはようございます」
この日は、母親たちの相談会が行われました。
相談会に来たお母さん
「全然最近ミルク飲まなくなっちゃった」
相談会に来たお母さん
「今コメ高騰で離乳食が“パンがゆ”になっているって」
気軽に子育ての相談ができる拠点でもあるのです。
■2回目の出産で助産院を選んだ理由
4月下旬、岩田さんのところへ妊婦健診に訪れた小林さん（5月出産予定）。
海とつき 助産師 岩田美也子 院長
「測りますね」
「腰痛い？大丈夫？」
「とても元気だし、体重もそんなに増えてなくて、でも中の赤ちゃんはしっかりあるので、とてもいい状況」
どうしても助産院で産みたい理由がありました。
小林 侑さん
「（1人目が）コロナ禍なのもあって1人で出産だったから」
夫と4歳の長男、大心くんと出産したいというのです。
小林さん
「とりあえず家族がいる時、道が混んでいない時に出てきてくれればいいなと。それだけですね。あとは元気に生まれてきてほしい」
出産予定日の約2週間前、助産院に小林さんの姿が。出産の兆候が見られ、急きょ岩田さんに相談。そのまま産むことになったのです。
■助産院「海とつき」で初めてのお産
できるだけ自然なお産をと寄り添う岩田さん。
そして、男の子が産まれました。岩田さんの助産院で初めての赤ちゃんです。
小林さん・夫
「小さい」
小林さん
「ようこそ」
夫・亮一さん
「ちょっと目が開いた」
息子・大心くん
「ほんとだ」
取材班も大雨が降る中、急いで助産院へ駆けつけると、生まれたばかりの赤ちゃんが。
小林さん
「男の子です。お兄ちゃんそっくりな顔で」
大心くん
「天心(てんしん)」
小林さん
「天心くんです」
取材班
「元々きのう健診の日だった？」
小林さん
「健診して、まだ全然出てこないねって。いきなり夕方に、張りはないけど出血があって。ちょっと様子をみようかって」
「よかった、安堵です」
「岩田先生が『我慢しないでいいよ』とか。『こっち来て』とか『あっち来て』とか『背中もうちょっと上げて』とか、そういうのが自然に出るっていうのが、痛いから苦しいんですけど、よかったなって」
■家族立ち会い出産「大事な経験」
岩田さんや家族に寄り添われ、無事に3000gを超える元気な赤ちゃんを迎えることができました。
出産に立ち会った夫と大心くんは…
夫・亮一さん
「立ち会いはすごくいい経験をさせてもらいました。さするから、いきむ時の力で、へその緒が曲がって出てきて、抱っこしてる、切る」
「大心も一緒になって頑張れっていう。家族全員で見たのはすごい、あんまりないんだろうなって、こういう経験は。大事な経験をしました」
「どうだった？」
大心くん
「楽しかった」
岩田さんは突然の出産に大忙し。
岩田院長
「まさか。本当にまさか」
取材班
「無事第一号」
岩田院長
「良かったと思って」
そして、退院の日。
「おめでとう」
■町内の施設で“約50年ぶり”に誕生
真鶴町でのおよそ50年ぶりという赤ちゃんの誕生に、町長が贈り物を届けに訪れました。
真鶴町 小林伸行 町長
「ありがたいしうれしいことですよね。やっぱり赤ちゃんってみんなを幸せにしますよね」
開業したばかりの助産院で迎えた、初めての赤ちゃん。嘱託病院への報告も無事終えたといいます。
岩田院長
「無事に5日の日に退院して、出産時の（赤ちゃんの）体重がこうで、退院時の体重がこうでしたってファクスで送った」
■支え合って子育てする拠点施設に
真鶴町で助産師としての岩田さんの歩みはこれから。
岩田院長
「その人の人生の一部分に関われて、伴走してって良かったって思えるお産ができるっていうのは、助産師として本当に醍醐味だよね」
「家族みんなで支え合って子どもを育てていく。そういうような拠点にここがなれたらいいなって」（8月13日「news every.」より）