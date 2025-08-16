『ディケイド』井上正大、後輩に“変身” コスプレ姿を披露にファン「カグヤ様ならぬ、カドヤ様」
俳優の井上正大が21日に自身のXを更新。後輩に“変身”したショットを公開した。
【写真あり】後輩に“変身”した『ディケイド』井上正大 コスプレ姿を披露にファンが歓喜
『仮面ライダーディケイド』（2009）の門矢士／仮面ライダーディケイド役で知られる井上。YouTube配信番組『GGEチャンネル』で『コミックマーケット106』に参加している。井上はXで「夏のコミケの世界はゴージャスな格好でコスプレしてきたぜーーーー」「庭園エリアで写真撮れたから満足！東8のコスプレエリアにも少し顔出しますー！」とコスプレ姿を公開した。
井上が“変身”したのは『仮面ライダーガッチャード』（2023）に登場する鳳桜・カグヤ・クォーツ（演：永田聖一朗）。カグヤは仮面ライダーレジェンドに変身するが、実は井上が演じた門矢士に憧れ、見た目や変身アイテムもそっくりだった。ファンは「自分を推してくれる後輩のコスプレをするマゼンタバーコードライダー」「通りすがりのゴージャスだ」「カグヤ様ならぬ、カドヤ様」とコメントしていた。
