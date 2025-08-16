札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の無許可開発問題を巡り、運営会社「サクセス観光」が国から受け取った６０００万円の補助金について、交付を認めた中小企業基盤整備機構（東京）が決定を取り消し、同社に全額の返還を命じたことが分かった。

札幌市も同社に追加で７５０万円の補助金を出しており、近く全額の返還を求める方針だ。

機構や関係者によると、サクセス観光は２０２１年度、新設した宿泊施設について６０００万円の「事業再構築補助金」を受給しているが、都市計画法が義務づけた事前の開発許可を取得していなかった。このため、機構は７月２３日付で交付決定を無効とし、全額の返還義務があることを同社に文書で通知したという。

また、札幌市も２３年度、国の補助金に連動して７５０万円の「事業再構築サポート補助金」を交付した経緯があり、国と歩調を合わせる形で週明けにも交付決定を取り消し、サクセス観光に全額の返還を請求する。

サクセス観光への補助金を巡っては、４月の衆院経済産業委員会で立憲民主党の荒井優衆院議員（道３区）が質問し、武藤経済産業相が「（機構により）適切かつ厳正な対応が取られるものと認識している」と答弁。これを受け、札幌市の秋元克広市長も同月の記者会見で「国の決定を条件に市も補助金を出したので、前提がなくなれば返還を求める」と説明していた。