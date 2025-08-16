元自民党幹事長の石原伸晃氏が１６日、Ｘを更新。１４日にＸで、岸谷蘭丸氏へ向けて励ました言葉が一部で「計算間違い」などとツッコまれ「めちゃくちゃに叩かれています」とつぶやいた。

伸晃氏は１４日のＸで、親の七光りに苦しむ岸谷蘭丸氏へ、自身の体験から「親（慎太郎）の七光り×叔父（裕次郎）の七光り×弟（良純）の七光り＝石原家の二十一光り」と書かれることもあるとつづって、「悩むことはない」などとエールを送っていた。

だが一部で、この計算式が違うのでは？のツッコミが。伸晃氏は新宿区議会議員で渡辺美智雄氏の孫である渡辺美智隆氏が「ミッチーの孫」で渡辺喜美氏の『甥』であることから「祖父と伯父で十四光り」とＸに投稿しているのをリポスト。

そして「渡辺さん、私たちの認識はどうやら間違っているようです」と切り出し「私はニュアンス的に『×』を用いて、足した答えで表現していたのですが、皆さんから頂いたコメントを読んでいると『７×７×７＝３４３』なので『二十一光』ではない 『三百四十三光』という表現が正しい」とツッコまれているという。

「お前は計算もできないのか とまためちゃくちゃに叩かれています」と嘆き「ですので、渡辺さんも『十四光』ではなく『四十九光』ということになると思われます」と伝えていた。