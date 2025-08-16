大阪で味わうルタオの夏スイーツ♪期間限定の赤肉メロンケーキ登場

北海道小樽発の人気洋菓子ブランド「ルタオ」が、2025年8月6日～8月19日まで大阪・阪急梅田駅に期間限定出店します。看板商品の「ドゥーブルフロマージュ」をはじめ、夏だけの特別な味「メロンドゥーブル～北海道メロン～」や「メロンソレール」など、季節感あふれるスイーツが勢揃い。甘く贅沢なひとときを、大阪で楽しんでみませんか？

定番から限定まで♡ラインナップ紹介

ドゥーブルフロマージュ

ルタオの代名詞ともいえる「ドゥーブルフロマージュ」（2,160円／約12cm）は、ベイクドとレアの2層チーズケーキで、口どけの良さとミルク感が魅力。チョコ好きには「ショコラドゥーブル」もおすすめです。

パフェ ドゥ フロマージュ

レアチョコレート ナイアガラ

プチショコラ ストロベリー

さらに、濃厚チーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」、人気の「小樽色内通りフロマージュ」、芳醇な香りが広がる「レアチョコレート ナイアガラ」や「プチショコラ ストロベリー」など、バラエティ豊かなラインナップが並びます。

夏限定！赤肉メロンの贅沢スイーツ

この時期だけの特別な味わい「メロンドゥーブル ～北海道メロン～」（2,376円／約12cm）は、上層に北海道産生クリームとマスカルポーネのレアチーズ、下層には赤肉メロンピューレ入りベイクドチーズを重ねた逸品。

さらに「メロンソレール」（3,024円／約12cm）は、芳醇な赤肉メロンムースにミルクムースを重ね、果肉入りジュレとアロエをトッピング。見た目も味も夏らしい爽やかさです。

お土産には、チーズとミルク風味が楽しめる「ラングドシャアソート サマー」（18枚入2,376円）もおすすめ。

出店概要と訪れるべき理由

数量限定のため、確実にゲットしたい方は早めの来店がおすすめ。通勤・通学途中にも立ち寄りやすく、手土産にもぴったりです♡

出店期間：2025年8月6日（水）～8月19日（火）10:00～22:00

場所：阪急梅田駅2階中央催事店／2階中央改札口内

大阪でルタオの夏を味わって

北海道・小樽の魅力をぎゅっと詰め込んだルタオのスイーツが、大阪で楽しめるのは今だけ。

定番チーズケーキから夏限定メロンの華やかなケーキまで、心ときめくラインナップは、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったり。

暑い夏の日に、冷たいスイーツとともに心まで満たされる時間を過ごしてみませんか？